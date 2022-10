SPD: Berlin braucht mehr Einfluss auf die Energieversorgung Die SPD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus macht sich für einen stärkeren öffentlichen Einfluss auf die Berliner Energieversorgung stark. „Da es sich bei ... dpa

Nauen/Berlin -Die SPD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus macht sich für einen stärkeren öffentlichen Einfluss auf die Berliner Energieversorgung stark. „Da es sich bei der Wärme- und Energieversorgung um Grundbedürfnisse der Daseinsvorsorge handelt, gehört auch die Berliner Wärmeversorgung insgesamt in die öffentliche Hand“, heißt es in der Resolution, die die SPD-Abgeordneten bei ihrer Fraktionsklausur am Samstag im brandenburgischen Nauen beschlossen haben und die der dpa vorliegt. „Deshalb wollen wir über eine Unternehmensbeteiligung des Landes Berlin eine Mehrheit bei der Fernwärmeversorgung und an der Gasag erwerben.“ Zuvor hatten mehrere Berliner Medien über die Fraktionsklausur berichtet.