SPD-Bildungsexperte: Kürzungen beim Standardunterricht

ARCHIV - Marcel Hopp (SPD). Britta Pedersen/dpa/Archivbild

Berlin -SPD-Bildungsexperte Marcel Hopp fordert angesichts des anhaltenden Lehrkräftemangels Kürzungen bei der für jedes Schulfach festgelegten Zahl an Unterrichtsstunden. Zum Beginn des neuen Schuljahrs fehlen in Berlin 875 Lehrkräfte. Die Rückkehr zur Verbeamtung in Berlin werde zwar einen positiven Effekt haben, sagte Hopp der Deutschen Presse-Agentur. Der Lehrkräftemangel werde in den nächsten Jahren aber bleiben. Die SPD wolle deshalb darüber reden, wie mit der sogenannten Stundentafel umzugehen sei, die festlegt, wie viele Stunden es für alle Fächer gibt.