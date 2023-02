SPD: Entschädigung für weitere SED-Opfer in Westdeutschland Die SPD-Bundestagsfraktion will weitere Opfergruppen in die Entschädigung für SED-Unrecht einbeziehen. Künftig sollten auch Betroffene von Zwangsaussiedlung,... dpa

Berlin -Die SPD-Bundestagsfraktion will weitere Opfergruppen in die Entschädigung für SED-Unrecht einbeziehen. Künftig sollten auch Betroffene von Zwangsaussiedlung, von sogenannten Zersetzungsmaßnahmen der Stasi in Westdeutschland und Opfer von staatlich organisiertem Doping im Spitzensport Hilfen erhalten. Das geht aus einem Positionspapier hervor, das am Dienstag von der Fraktion verabschiedet wurde. Vor dem Beschluss hatte bereits die Neue Berliner Redaktionsgesellschaft über die Pläne berichtet.