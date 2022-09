SPD-Fraktion will Ticketpreise in Brandenburg stabil halten Die SPD-Landtagsfraktion will höhere Fahrpreise für öffentliche Busse und Bahnen in Brandenburg wegen steigender Energiekosten verhindern - wenn es nicht der... dpa

Potsdam -Die SPD-Landtagsfraktion will höhere Fahrpreise für öffentliche Busse und Bahnen in Brandenburg wegen steigender Energiekosten verhindern - wenn es nicht der Bund macht. Wenn der Bund die Lücke nicht schließe, sei das Land gefragt, dem öffentlichen Nahverkehr die Mittel zu geben, um die Ticketpreise stabil zu halten, sagte SPD-Fraktionschef Daniel Keller am Dienstag in Potsdam. „Das sind Lücken, die werden wir schließen.“