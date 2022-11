SPD-Fraktionschef: Rettungspaket soll bald stehen Die Brandenburgerinnen und Brandenburger sollen nach Angaben der SPD im Landtag Anfang Dezember wissen, wie sie mit dem geplanten Rettungspaket des Landes vo... dpa

ARCHIV - Daniel Keller, Parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-Fraktion in Brandenburg. a/Archivbild Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dp

Potsdam -Die Brandenburgerinnen und Brandenburger sollen nach Angaben der SPD im Landtag Anfang Dezember wissen, wie sie mit dem geplanten Rettungspaket des Landes von zwei Milliarden Euro als Ergänzung zum Bund entlastet werden. Die Koalition und die Landesregierung wollen dafür sorgen, dass kommunale Angebote und Nahverkehrstickets nicht teurer würden sowie Kita-Eltern und Unternehmen entlastet werden, kündigte SPD-Fraktionschef Daniel Keller am Dienstag in Potsdam an.