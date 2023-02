SPD-Fraktionschef Saleh: Besten Weg für die Stadt ausloten Nach dem historisch schlechten Ergebnis der SPD bei der Berliner Abgeordnetenhauswahl hält sich die Partei alle Optionen offen. Fraktionschef Raed Saleh spra... dpa

Berlin -Nach dem historisch schlechten Ergebnis der SPD bei der Berliner Abgeordnetenhauswahl hält sich die Partei alle Optionen offen. Fraktionschef Raed Saleh sprach am Montag von einer „Protestwahl“ mit der CDU als Sieger, die einen eindeutigen Auftrag habe: „Die Politik in der Stadt muss zu einem besseren Miteinander kommen und die unterschiedlichen politischen Positionen im Interesse der gesamten Stadt ausgleichen“, sagte Saleh. Die SPD werde in ihren Gremien beraten und mit den demokratischen Parteien Gespräche führen, „um den besten Weg für die Stadt auszuloten“. Dies gelte insbesondere für die bisherigen Koalitionspartner Grüne und Linke.