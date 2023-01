SPD-Fraktionschef Saleh: Es steht echte Richtungswahl an Nach den Worten des Berliner SPD-Landeschefs Raed Saleh geht es bei der Wiederholungswahl am 12. Februar um mehr als die Korrektur von Wahlfehlern. „Es steht... dpa

Nauen -Nach den Worten des Berliner SPD-Landeschefs Raed Saleh geht es bei der Wiederholungswahl am 12. Februar um mehr als die Korrektur von Wahlfehlern. „Es steht eine echte Richtungswahl an“, sagte der Fraktions- und Landesvorsitzende am Samstag bei der Klausur der SPD-Fraktion im brandenburgischen Nauen. „Teilhabe darf auch in schwierigen Zeiten nicht infrage gestellt werden“, sagte Saleh. „Dafür steht nur die SPD.“ Die Berlinerinnen und Berliner entschieden bei der Wahl auch, ob es bei der Politik der bezahlbaren Stadt bleibe.