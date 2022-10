SPD-Fraktionschef warnt vor Aktionismus bei Corona-Regeln Die Corona-Lage in den Krankenhäusern ist nicht mehr so angespannt wie vor einer Woche. Allerdings ist bei der Warnampel des Landes ein Wert von Grün auf Gel... dpa

ARCHIV - Brandenburgs SPD-Landtagsfraktionschef Daniel Keller spricht bei einer Landtagsdebatte. Jens Kalaene/dpa/Archivbild

Potsdam -Die Corona-Lage ist zwar in Brandenburg nicht mehr so angespannt wie vor einer Woche, doch der Anteil freier Intensivbetten in Krankenhäusern sinkt. Die Warnampel des Landes zeigt bisher nur für neue Covid-19-Patienten pro 100.000 Einwohner in einer Woche Rot. Diese Zahl pendelt derzeit um 16. Die Gesamtzahl aller Patienten mit Covid-19, die in Krankenhäusern behandelt werden, sank am Freitag weiter auf 856. Die kritische Schwelle der Landesregierung liegt bei 1000, sie wurde am Donnerstag vergangener Woche mit 998 fast erreicht. Beim Anteil freier Intensivbetten blinkt die Warnampel aber nicht mehr im grünen Bereich, sondern auf Gelb: Die Zahl sank am Donnerstag auf knapp 14, damit ist der Warnwert in Kraft. Eine Zahl für Freitag gab es noch nicht.