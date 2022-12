SPD-Fraktionschef: „Wir werden diese Krise bewältigen“ SPD-Fraktionschef Daniel Keller hat im Brandenburger Landtag für die geplante Aufnahme eines neuen Kredits in Höhe von 2 Milliarden Euro geworben. Mit diesem... dpa

Daniel Keller, Parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-Fraktion, während der Landtagssitzung. Soeren Stache/dpa

Potsdam -SPD-Fraktionschef Daniel Keller hat im Brandenburger Landtag für die geplante Aufnahme eines neuen Kredits in Höhe von 2 Milliarden Euro geworben. Mit diesem Geld für ein „Brandenburg-Paket“ sollten unter anderem Familien mit kleinen und mittleren Einkommen bei den Kita-Beiträgen spürbar entlastet und mit höherem Wohngeld unterstützt werden, sagte Keller am Mittwoch in der Generaldebatte über den Doppelhaushalt 2023/24. Außerdem sollten Betriebe bei der Umstellung auf eine CO2-arme Produktion gefördert werden. 600 Millionen Euro seien als Reserve für weitere Aufgaben vorgesehen.