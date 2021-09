Berlin - Der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende und bisherige Parlamentarische Geschäftsführer Carsten Schneider rechnet damit, dass sich die Pläne für eine Jamaika-Koalition sehr schnell zerschlagen. „Ich glaube, das mit der Union ist durch und das weiß die FDP auch“, sagte Schneider am Donnerstag bei einer Veranstaltung im Deutschen Bundestag. Der SPD-Politiker diskutierte mit dem Erfurter Journalisten Martin Debes über die Schwierigkeiten von Regierungsbildungen und die politische Lage im Osten Deutschlands.

Debes hat vor kurzem ein Buch veröffentlicht, in dem er die Ereignisse um den Kurzzeit-Ministerpräsidenten Thomas Kemmerich in Thüringen beschreibt. Dieser war im Februar 2020 mit den Stimmen von AfD und CDU zum Regierungschef gewählt worden. Die politischen Erschütterungen, die das auslöste, führten zum Rücktritt der damaligen CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer, der langen Lücke an der Spitze der CDU und dem dann eher schlecht vorbereiteten Bundestagswahlkampf der Union. Wenn man so will, dann hat Thüringen den Wahlsieg von Olaf Scholz verursacht. Eine These, der Schneider am Donnerstag durchaus etwas abgewinnen konnte.

Er sieht die SPD aber vor allem in der „verdammten demokratischen Pflicht“, gerade im Osten als Bollwerk gegen die AfD zu wirken. Die Themen, Respekt für die Lebensleistung, Mindestlohn, Wohnungsbau und Renten seien gerade im Osten Deutschlands aktuell. „Der Stimmenzuwachs für die SPD war im Osten viel höher als im Westen“, so Schneider. Die SPD wolle nun möglichst zügig mit Koalitionsverhandlungen mit Grünen und FDP beginnen. Seiner Meinung nach könnte eine neue Regierung im Dezember stehen.

Doch zunächst wird über das Wochenende hinweg erst mal sondiert. Dafür stehen die Termine mittlerweile fest. Am Freitag wollen zunächst FDP und Grüne noch einmal miteinander sprechen. Am Sonntag spricht dann die SPD erst nachmittags mit der FDP und dann mit den Grünen. Auch die Union steigt am Sonntag in die Sondierungen ein. Mittlerweile steht für abends ein Termin mit der FDP fest. Mit den Grünen soll dann Anfang der Woche gesprochen werden.

Eigentlich hatte die CDU mit der FDP sprechen wollen, bevor diese mit der SPD sondiert. Ein Termin am Sonnabend war aber an Terminschwierigkeiten der CSU gescheitert. In München feiert man am Freitagabend erst einmal den 80. Geburtstag des ehemaligen – unterlegenen – Kanzlerkandidaten Edmund Stoiber. Dazu ist auch der nach seiner Wahlniederlage angezählte CDU-Vorsitzende Armin Laschet eingeladen. Am Sonnabend hat CSU-Chef Markus Söder mehrere Gremiensitzungen an der CSU-Basis. Der deutschen Presseagentur sagte er aber, dass er dafür Termine am Donnerstag oder Freitag angeboten habe. Nun also wurde es der Sonntagabend.

Spitzenpolitiker der CDU erklärten derweil erneut, dass weiter an eine Jamaika-Koalition aus CDU, CSU, FDP und Grünen glauben. „Die Chance ist noch da“, sagte Carsten Linnemann in der ARD. Gesundheitsminister Jens Spahn sagte im Deutschlandfunk: „Opposition nur aus Frust, das kann ja jetzt nicht die Antwort sein. Wir haben auch eine Verantwortung für Deutschland.“ Eine „bürgerlich-ökologisch-liberale Regierung“ wäre für unser Land besser als eine Ampel, so Spahn. Auf die Frage, ob Armin Laschet gehen müsste, antwortete er: „Die Frage stellt sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht.“

Man muss die Politikerinnen in der zweiten Reihe fragen, wenn man genauer wissen will, wie die Stimmung in der Union wirklich ist. So erklärt die CSU-Abgeordnete Emmi Zeulner im Gespräch mit der Berliner Zeitung, dass die Bundestagsfraktion die Jamaika-Koalition zwar wolle, aber nicht mehr mit Armin Laschet an der Spitze. „Ich habe viel Sympathie für Armin Laschet und habe ihn auch im Wahlkampf aufrichtig und gerne unterstützt“, sagte Zeulner, die in Bayern das beste Erststimmen-Ergebnis erzielte. „Dennoch ist es an der Zeit für dieses Wahlergebnis Verantwortung zu übernehmen. Und ja, es gibt nach wie vor in der Fraktion den Wunsch nach Jamaika.“

Zu dem schiefgelaufenen Wahlkampf sagte sie: „Manchmal ist es wie im richtigen Leben, da kommt alles zusammen. Da ist der falsche Kandidat, zur falschen Zeit mit der falschen Kampagne.“ Zudem sei es schwer, Wahlkampf zu machen, „wohlwissend dass viele Probleme in unserem Land zwar erkannt wurden, aber nur unzureichend oder zu langsam gelöst werden.“ Die Union müsse nun einen „Prozess der Erneuerung und Transparenz“ einleiten: „Dazu gehört die zeitliche Begrenzung von Spitzenpositionen, auch in der Regierung, und dass die zweite Reihe aufrücken muss.“