SPD für Führungsrolle Deutschlands und mehr Iran-Sanktionen Auf einem Debattenkonvent stellt sich die SPD auf gesellschaftliche Umbrüche in Krisenzeiten ein. Kritik am eigenen Kanzler gibt es nicht, dafür an der Union... dpa

SPD-Chef Lars Klingbeil beim SPD-Debattenkonvent in Berlin. Kay Nietfeld/dpa

Berlin -Die SPD macht sich für eine starke Führungsrolle Deutschlands in der Welt, gerechtere Besteuerung und eine Beschleunigung der Digitalisierung und der Energiewende stark. Auf einem Debattenkonvent in Berlin beschlossen die Delegierten am Sonntag einstimmig einen Leitantrag mit dem Titel „Ein Jahrzehnt des Aufbruchs. Ein Jahrzehnt der sozialen Demokratie“, mit dem sich die Partei auf die gesellschaftlichen Umbrüche einstellen will. „Unsere sozialdemokratische Vorstellung einer guten Gesellschaft ist eine Gesellschaft des Respekts“, heißt es darin.