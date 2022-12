SPD gibt Dialog für mehr Insektenschutz noch nicht auf Nach dem vorläufigen Scheitern der Gespräche für ein Gesetz in Brandenburg für mehr Insektenschutz setzen die Fraktionen von SPD und CDU dennoch auf weitere ... dpa

Brandenurgs SPD-Fraktionschef Daniel Keller spricht. Annette Riedl/dpa/Archivbild

Potsdam -Nach dem vorläufigen Scheitern der Gespräche für ein Gesetz in Brandenburg für mehr Insektenschutz setzen die Fraktionen von SPD und CDU dennoch auf weitere Gespräche. „Ich bedaure das jetzt sehr, dass der Nabu und der BUND (...) hier einseitig den Moderationsprozess für beendet erklären“, sagte SPD-Fraktionschef Daniel Keller am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. „Ich kann nur Nabu und BUND auffordern, wieder an den Tisch zu kommen.“