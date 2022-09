SPD hält millionenschweren Rettungsschirm für denkbar Brandenburgs SPD-Landtagsfraktionschef Daniel Keller kann sich wegen der Energiekrise ein kreditfinanziertes Hilfspaket für Kommunen in hoher dreistelliger M... dpa

Potsdam -Brandenburgs SPD-Landtagsfraktionschef Daniel Keller kann sich wegen der Energiekrise ein kreditfinanziertes Hilfspaket für Kommunen in hoher dreistelliger Millionenhöhe vorstellen. „Wir werden sicherlich von einem Rettungsschirm in ähnlicher Höhe und Summe sprechen wie zu Corona-Zeiten“, sagte Keller am Dienstag in Potsdam. Der kommunale Corona-Rettungsschirm hat laut Finanzministerium seit 2020 ein Volumen von insgesamt 820,7 Millionen Euro.