SPD in Berlin will kleiner Partner der CDU sein Die SPD regiert seit nunmehr 34 Jahren durchgehend in Berlin. In den 90er-Jahren war sie allerdings kleiner Partner der CDU, was ihr nicht so gut bekam. Das ... dpa

Bekommt die Hauptstadt eine schwarz-rote Regierung? Franziska Giffey will mit ihrer Berliner SPD in Koalitionsverhandlungen mit dem Wahlsieger CDU treten. Jörg Carstensen/dpa

Berlin -Nach dem Schwenk der Berliner SPD hin zu einer möglichen Koalition mit der CDU steht Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) unter Rechtfertigungsdruck. In zahlreichen Interviews am Mittwochabend und Donnerstagmorgen verteidigte sie die Entscheidung des SPD-Landesvorstandes. In sieben Tweets erläuterte sie noch mal ihre Gründe, dass sie einem Bündnis als kleiner Partner der CDU den Vorzug gibt, und nicht einer SPD-geführten Regierung mit Grünen und Linken. Kritik daran kam von Linken und Grünen - und auch der SPD-Jugendorganisation Jusos.