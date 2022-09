SPD in Energiekrise unter Druck - Woidke: Wir müssen handeln Die Bürgerinnen und Bürger in Brandenburg haben Angst vor den Folgen der hohen Energiepreise und werden ungeduldig. In einer Umfrage liegt die AfD gleichauf ... Oliver von Riegen dpa

ARCHIV - Auf dem Kassenbon eines Discounters sind verschiedene Lebensmittel aufgelistet. tration Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Illus

Potsdam -Die Energiekrise bringt SPD und AfD in Brandenburg rund zwei Jahre vor der Landtagswahl in einer Umfrage auf Augenhöhe. Die langjährige Regierungspartei und die größte Oppositionspartei liegen bei der Sonntagsfrage mit je 24 Prozent gleichauf. Die SPD sieht einen verstärkten Handlungsbedarf zur Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger. Sie zeigt sich aber weniger von den Werten in der Sonntagsfrage beunruhigt als von den Ängsten der Bürgerinnen und Bürger. Die AfD demonstriert Selbstbewusstsein.