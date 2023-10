Der Shitstorm ließ nicht lange auf sich warten: Zum Tag der Deutschen Einheit postete die SPD auf X ein Bild, das eigentlich die Freude an einem wiedervereinten Deutschland unterstreichen sollte.

Der heutige #TagderDeutschenEinheit ist Grund zur Freude und zum Innehalten. Vieles haben wir in den vergangenen 33 Jahren als wiedervereinigtes Deutschland geschafft. pic.twitter.com/3FOMtYdld5 — SPD Parteivorstand 🇪🇺 (@spdde) October 3, 2023

Das Problem an dem in den Parteifarben gehaltenen Bild zeigt sich direkt: Die Pfeile zeigen Richtung Polen, was wirkt wie eine Kampfansage, und die dazu abgebildete Deutschlandkarte umfasst Teile von Tschechien. „Der heutige #TagderDeutschenEinheit ist Grund zur Freude und zum Innehalten. Vieles haben wir in den vergangenen 33 Jahren als wiedervereinigtes Deutschland geschafft“, steht auf dem Bild.



Die Reaktionen bei X, vormals Twitter, fallen eindeutig aus.

Eine falsche Deutschlandkarte. Mit Teilen Tschechiens auf deutschem Boden. Pfeile, die nach Polen zeigen. Am Tag der deutschen Einheit. Was ist mit den Kommunikationsagenturen bitte neuerdings los? https://t.co/hXV8NeUaNY — Stephan Anpalagan (@stephanpalagan) October 3, 2023

Andere jedoch sehen in der Kampagne nicht den gewünschten Aufreger zum Feiertag.