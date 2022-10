SPD-Kandidat liegt bei OB-Wahl in Cottbus klar vorn Bei der Oberbürgermeisterwahl in Cottbus liegt der SPD-Kandidat Tobias Schick nach drei Viertel der Auszählung deutlich vor dem AfD-Bewerber Lars Schieske. D... dpa

Cottbus -Bei der Oberbürgermeisterwahl in Cottbus liegt der SPD-Kandidat Tobias Schick nach drei Viertel der Auszählung deutlich vor dem AfD-Bewerber Lars Schieske. Der 41-jährige Schick kam nach Angaben des Wahlleiters am Sonntag bei der Stichwahl nach 80 von 106 ausgezählten Gebieten mit 65,8 Prozent vor Schieske, der auf 34,2 Prozent kam. Schieske gratulierte Schick am Sonntagabend zum wahrscheinlichen Gewinn. Die Wahl war mit Spannung erwartet worden, weil es dabei auch um die Frage geht, ob die AfD erstmals in Deutschland einen Oberbürgermeister stellt oder nicht.