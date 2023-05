SPD-Kandidat Steffen wird neuer Landrat im Kreis Oder-Spree

Mit großer Spannung wurde im Landkreis Oder-Spree auf die Stichwahl um den Posten des Landrats geschaut: Denn dort hätte erstmals ein AfD-Kandidat Landrat we...

Beeskow -Der SPD-Kandidat Frank Steffen hat die Stichwahl zum Landrat des Kreises Oder-Spree gegen den AfD-Bewerber Rainer Galla am Sonntag mit 52,4 Prozent der Stimmen gewonnen. Der Bürgermeister der Kreisstadt Beeskow erreichte mit 29.963 Stimmen auch die für die Wahl notwendige Zustimmung von 15 Prozent der Wahlberechtigten, wie die Wahlleitung am Abend mitteilte. Damit ist Steffen zum Nachfolger von Rolf Lindemann (SPD) gewählt, der zum 1. August in den Ruhestand geht.

Galla kam demnach auf 47,6 Prozent und holte 27.190 Stimmen. Bei der Auszählung der Stimmen lag lange Galla vorne, bis die Ergebnisse der Briefwahlbezirke dazu kamen. Dort hatte der SPD-Kandidat einen wesentlich höheren Stimmenanteil als sein AfD-Konkurrent. Steffen zeigte sich nach dem knappen Zieleinlauf erleichtert. „Ich bin zufrieden, aber ich muss der CDU und den Freien Wählern auch sagen, dass sie sich nicht immer nur auf die SPD verlassen können“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur.

Damit spielte der SPD-Bürgermeister darauf an, dass die CDU und die Freien Wähler für die Stichwahl keine Wahlempfehlung ausgesprochen hatten. Dagegen hatten die Bündnisgrünen und die Linke zur Wahl von Steffen aufgerufen. Nach Angaben des Deutschen Landkreistages gibt es bundesweit bislang keinen Landrat der AfD. Der Verfassungsschutz beobachtet die AfD Brandenburg seit 2020 als rechtsextremistischen Verdachtsfall.

Galla sprach nach der Wahl dennoch von einer Einheitsfront der anderen Parteien gegen ihn. „Ich bin aber froh und stolz darauf, dass wir so viele Bürger motivieren konnten, zur Wahl zu gehen. Die Wahlbeteiligung lag bei der Stichwahl mit 38,5 Prozent etwas höher als im ersten Wahlgang.

Im ersten Wahlgang der Landratswahl am 23. April holte keiner der acht Kandidaten die erforderliche Stimmenmehrheit, vorn lag AfD-Bewerber Galla mit 24,8 Prozent. Steffen war als Zweitplatzierter auf 22,5 Prozent gekommen. Die Wahlbeteiligung lag bei 36,7 Prozent.

Die Stichwahl im Landkreis Oder-Spree war bereits das zweite direkte Duell zwischen SPD und AfD auf kommunaler Ebene: Bei der Oberbürgermeisterwahl in Cottbus hatte sich SPD-Kandidat Tobias Schick in der Stichwahl im Oktober 2022 mit 68,6 Prozent klar gegen AfD-Bewerber Lars Schieske durchgesetzt. Dort lag im ersten Wahlgang Schick vor Schieske - und mehrere Parteien signalisierten Unterstützung für die SPD.