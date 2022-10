SPD-Kandidat wird OB: Schick will auf AfD-Wähler zugehen Der SPD-Mann Schick hat in Cottbus die OB-Wahl für sich entschieden. Viele zeigen sich zwar froh, dass die AfD nicht erstmals den Oberbürgermeister in einer ... dpa

ARCHIV - Tobias Schick (SPD). ld Frank Hammerschmidt/dpa/Archivbi

Cottbus -Der künftige Oberbürgermeister von Cottbus, der SPD-Politiker Tobias Schick, will auf alle Bürgerinnen und Bürger zugehen - auch auf die AfD-Wähler. „Das sind viele Menschen, die brauche ich genauso in der Stadt“, sagte Schick der Deutschen Presse-Agentur. „Entscheidend ist: Viel miteinander reden und dann auch die Dinge gut erklären.“ Der 41-Jährige setzte sich bei der Stichwahl am Sonntag mit 68,6 Prozent klar gegen AfD-Bewerber Lars Schieske durch, der auf 31,4 Prozent kam. Schick wurde von mehreren Parteien sowie einem breiten gesellschaftlichen Bündnis unterstützt.