SPD kündigt mögliche Landeshilfen wegen hoher Preise an

Potsdam -Die Brandenburger SPD-Landtagsfraktion hat mögliche Landeshilfen zur Unterstützung angesichts steigender Preise vor allem bei der Energie in Aussicht gestellt. „Ich schließe zum jetzigen Zeitpunkt nicht aus, dass wir als Land hier auch nochmal verschiedene Unterstützungen wahrnehmen müssen und auch werden“, sagte SPD-Fraktionschef Daniel Keller am Dienstag in Potsdam.