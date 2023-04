SPD-Landtagsfraktion dankt Britta Ernst: Blick nach vorn Die SPD-Landtagsfraktion in Brandenburg hat den Rücktritt von Ministerin Britta Ernst (SPD) „mit Bedauern zur Kenntnis genommen“. „Wir bedanken uns bei Britt... dpa

Potsdam -Die SPD-Landtagsfraktion in Brandenburg hat den Rücktritt von Ministerin Britta Ernst (SPD) „mit Bedauern zur Kenntnis genommen“. „Wir bedanken uns bei Britta Ernst für die gute Zusammenarbeit in den zurückliegenden Jahre“, teilte der Fraktionsvorsitzende Daniel Keller am Montag mit.