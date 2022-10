Landtagswahl in Niedersachsen: Stephan Weil bleibt Ministerpräsident

Es war der letzte große Stimmungstest in diesem Jahr: Am Sonntag wählten die Niedersachsen ihr neues Landesparlament. Die SPD siegte, wenn auch mit Verlusten, die CDU schaffte es ersten Prognosen nach nicht, stärkste Kraft zu werden. Mächtig zulegen konnten die Grünen und auch die AfD. Die Grünen könnten jetzt zu den Königsmachern der neuen Landesregierung werden. Die FDP muss um den Einzug zittern und die Linke bleibt auch die nächsten fünf Jahre in der außerparlamentarischen Opposition.

Der amtierende Ministerpräsident Stephan Weil strahlte am Wahlabend. Um ihn herum jubelten seine Anhänger, er selbst klatschte, als es erste Hochrechnungen gab. Später sagte Weil, wie stolz er sei, trotz aller Krisen die SPD erneut zum Sieg geführt zu haben.

Weil hat es geschafft, im Amt zu bleiben – trotz aller Widrigkeiten, trotz der sinkenden Umfragewerte seiner Bundespartei. Die Energiekrise und der Umgang damit sowie der Krieg in der Ukraine hatten Schlimmstes befürchten lassen, gab der Niedersachse vor ein paar Tagen zu. Er habe den „schwierigsten Wahlkampf, den ich in meinem Leben geführt habe“ erlebt.

Was ihn letztendlich rettete, sich von dem negativen Bundestrend seiner Partei abzusetzen, war vor allem sein Amtsbonus. Weil ist seit 2013 Ministerpräsident von Niedersachsen, regierte erst mit den Grünen, seit 2017 mit der CDU. Die Menschen in Niedersachsen schätzen ihn als volksnah und bodenständig.

Um den Abwärtstrend der SPD in seinem Bundesland zu stoppen, versprach er außerdem ein Entlastungspaket von einer Milliarde Euro im Falle seiner Wiederwahl. Wenige Tage vor der Wahl musste der SPD-Ministerpräsident allerdings einen Dämpfer hinnehmen, als ein Bund-Länder-Gipfel zur Energiekrise unter seinem Vorsitz ohne Ergebnis blieb – Wasser auf die Mühlen der CDU, die der Bundesregierung um Kanzler Olaf Scholz (SPD) vorwirft, keinen klaren Plan zur Bewältigung der Energiesorgen zu verfolgen.

Und auch die Zusammenarbeit mit der CDU in der großen Koalition verlief geräuschlos, sie stand unter dem Stern der Corona-Pandemie. Es wurden außerdem erneuerbare Energien vorangebracht.

Im Wahlkampf standen sich Weil und sein CDU-Wirtschaftsminister Bernd Althusmann dann als Konkurrenten gegenüber. Sein Herausforderer wollte ebenso Ministerpräsident werden, schloss auch eine große Koalition nicht aus. Weil dagegen schon. Er setzte auf die Grünen, und das könnte er nun geschafft haben.

Das bedauerte am Wahlabend auch der Generalsekretär der Bundes-CDU, Mario Czaja, der dafür warb, die große Koalition in Niedersachsen fortzusetzen. Das Ergebnis seiner Partei sei „kein schönes“, räumte Czaja ein. Es sei nicht gelungen, das Vertrauen der Wähler zu gewinnen. Vielleicht auch, weil Althusmann auf einen Anti-Wahlkampf gegen die Ampel-Koalition in Berlin gesetzt hatte. Der CDU-Spitzenkandidat kündigte noch am Wahlabend seinen Rücktritt als Landeschef in Niedersachsen an.

Die wahren Sieger der Wahl sind dagegen die Grünen. Sie konnten ersten Prognosen nach ihr Ergebnis beinahe verdoppeln. Besonders stark waren sie bei den Unter-30-Jährigen. Sie können nun entscheiden, mit wem sie koalieren wollen. Für ein rot-grünes Bündnis würde es ersten Prognosen nach gerade reichen, für ein schwarz-grünes nicht.

Zuspruch kam dafür am Wahlabend gleich von den Bundes-Grünen, aber auch von der SPD. Generalsekretär Lars Klingbeil bekräftigte am Abend, dass es schwer danach aussehe, dass bald rot-grün in dem Land regieren werden. Grünen-Chefin Ricarda Lang freute sich über das historisch beste Ergebnis für ihre Partei in Niedersachsen.

Auch die AfD wird wieder in den Landtag einziehen, allerdings haben schon jetzt alle anderen Parteien eine Koalition mit der AfD ausgeschlossen. Die Ergebnisse der AfD seien „erschreckend“ für die Demokratie, sagte am Abend Bundesgrünen-Chef Omid Nouripour. Alle seien aufgerufen, dem Paroli zu bieten.

Die FDP dagegen zitterte noch am Abend um den Wiedereinzug. Es war unklar, ob sie die Fünf-Prozent-Hürde erreicht haben oder nicht. Solch eine Niederlage hatten die Liberalen erst im März bei der Landtagswahl im Saarland einstecken müssen, sie waren nicht ins dortige Parlament gezogen. Und nicht nur dort. Auch in Schleswig-Holstein und NRW im Mai verloren sie.

Im Saarland legte die SPD deutlich zu und regiert dort nun allein, weil die CDU stark verlor und Grüne und FDP zwar leicht zulegten, aber trotzdem an der Fünf-Prozent-Hürde scheiterten. In Schleswig-Holstein stürzten SPD und FDP ab, dort regiert eine sehr starke CDU und mit ebenfalls erstarkten Grünen seither ohne die Liberalen. In Nordrhein-Westfalen wiederum legten vor allem die Grünen zu, die CDU gewann leicht, SPD und vor allem FDP verloren. Dort regiert jetzt ebenfalls ein schwarz-grünes Bündnis, wie in Kiel flog die FDP auch in Düsseldorf aus der Regierung. Keine dieser Wahlen lief gut für die FDP.

FDP-Chef Christian Lindner räumte gleich am Sonntagabend eine Niederlage ein. Seine Partei zahle gerade einen Preis dafür, in der Ampel-Koalition zu sein. Jetzt stehe aber vorne an, die Krise im Land zu meistern. FDP-Vize Wolfgang Kubicki begründete das schlechte Abschneiden seiner Partei auch mit der Politik der Ampel und der Rolle der FDP darin. Ein wesentlicher Teil der FDP-Wähler in Niedersachsen fremdele nach wie vor mit der Ampel in Berlin und mit der Rolle der FDP, sagte er. Man habe in der Ampel einen guten Start hingelegt, dann sei Russlands Überfall auf die Ukraine passiert.

Raus aus dem Landesparlament sind wohl die Linken. Sie schafften die Hürde nicht. In der Bundespartei hatten viele gehofft, endlich mal wieder einen Erfolg der zerstrittenen Partei verkünden zu können.

Ich gehe jetzt erst einmal schön frühstücken. Ministerpräsident Weil am Sonntag nach der Stimmabgabe

In Niedersachsen gibt es knapp 6,1 Millionen Wahlberechtigte, die Wahlbeteiligung war nicht sehr hoch. Ministerpräsident Stephan Weil gab seine Stimme am Sonntagvormittag in Hannover ab. „Wir hoffen auf eine starke Wahlbeteiligung. Und wir hoffen auf ein starkes Ergebnis für die SPD“, sagte der SPD-Politiker. Auf die Frage, was er denn jetzt machen werde, antwortete er: „Ich gehe jetzt erst einmal schön frühstücken.“

Herausforderer Bernd Althusmann hatte am Morgen schon angestoßen. „Immerhin ist meine Tochter heute zwölf Jahre alt geworden, das heißt, wir hatten schon mal allen Grund, heute Morgen zu feiern“, sagte der CDU-Politiker in Südergellersen.

Beide gaben sich da noch siegessicher und in der Tat: Lange sah es nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Weil und Althusmann aus. Doch der CDU-Politiker schaffte es nicht.