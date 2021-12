In Deutschland wächst die Sorge vor einer Radikalisierung der Gesellschaft. Im Fokus steht derzeit auch der Messengerdienst Telegram. Corona-Leugner nutzen den Kanal, um ihren Gewaltfantasien freien Lauf zu lassen. Was der Staat für Möglichkeiten hat, dagegen vorzugehen, sagt Jens Zimmermann, der digitalpolitische Sprecher der SPD, im Interview mit der Berliner Zeitung.

Herr Zimmermann, es gibt Vorschläge, unter anderem von Bundesinnenministerin Nancy Faeser, energischer gegen Hasskommentare und Mordaufrufe bei Telegram vorzugehen. Was kann man konkret machen?

Da habe ich zwei Antworten: Gute, alte Polizeiarbeit, weil das Chatten auf Telegram nicht im Verborgenen stattfindet. Wir hatten jüngst einen Fall in meinem Wahlkreis. Da hat ein Bürgermeister das Café eines „Querdenkers“ wegen des Verstoßes gegen die Corona-Verordnung schließen lassen. Danach ist gegen ihn auf Telegram gehetzt worden. Die Polizei hat den Autor letztendlich ermittelt und zur Rechenschaft gezogen. Das zweite ist, wenn man zu dem Ergebnis kommt, dass Telegram seinen Verpflichtungen nicht nachkommt, dann stellt sich eben die Frage, was kann man tun, um das Netzwerk möglicherweise zu zwingen.

Aber das ist doch genau das Problem: Das Bundesjustizministerium hat Telegram bereits im Frühjahr wegen Verstößen gegen das Netzwerkdurchsetzungsgesetz angeschrieben. Die Behörde wartet heute noch auf eine Antwort. Und nun?

Das ist leider ein Problem, dass wir im digitalen Raum haben. Telegram sitzt in Dubai und wir haben es mit internationalen Zusammenhängen zu tun. Daher ist es sehr ehrenwert, dass das Bundesamtes für Justiz da mal zwei Bescheide hinschickt. Die Frage ist nur, ob man damit alle Eskalationsstufen ausgeschöpft hat. Aus meiner Sicht wären die nächsten Schritte, den diplomatischen Austausch mit den Vereinigten Arabischen Emiraten zu suchen oder sich auf eine europäische gemeinsame Linie zu einigen. Parallel dazu müssen wir auf Google und auf Apple zugehen, damit diese gegenüber Telegram auf die strikte Einhaltung der Regelungen für die Nutzung der App-Stores bestehen. Dazu zählt insbesondere auch die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben zur Strafverfolgung. Denkbar wäre darüber hinaus, auf europäischer Ebene – etwa im Rahmen des DSA – eine gesetzliche Grundlage dafür zu schaffen, dass Apps in App-Stores nicht mehr verfügbar gemacht werden dürfen, wenn sie europäisches Recht ignorieren. Das wäre ein sehr drastischer Schritt.

Zur Person Jens Zimmermann (40) sitzt seit 2013 im Bundestag und ist digitalpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion. Er ist 1981 in Groß-Umstadt in Hessen geboren, studierte Betriebswirtschaftslehre und trat 2002 in die Jusos ein. Bei der Bundestagswahl 2021 errang Zimmermann erstmals im Wahlkreis Odenwald das Direktmandat.

Verstärkt Ihrer Meinung nach ein Netzwerk wie Telegram die Radikalisierung in der Gesellschaft?

Ganz sicher ja, aber man darf nicht vergessen, dass das Netzwerk nur einen Raum bietet. Daher muss man das gesamtgesellschaftlich betrachten. Der Umgang damit ist daher nicht einfach. Im Prinzip ist es eine ähnliche Frage, die wir jahrelang rund um das NPD-Verbot diskutiert haben. Natürlich haben viele aus dem Bauch heraus gesagt, lasst uns diese Nazipartei verbieten. Nur am Ende des Tages kann man den Menschen ihre kruden Einstellungen nicht von heute auf morgen verbieten. Im Fall von Hetze im Netz haben wir mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz Instrumente geschaffen, um gerade diese Kanäle dazu zu bringen, aktiv dagegen vorzugehen. Trotzdem ist es in gewissen Maßen ein Katz-und-Maus-Spiel. Man macht eine Echokammer zu und an der anderen Stelle geht eine andere wieder auf. Donald Trump ist gerade dabei, in den USA sein eigenes Netzwerk aufzubauen und zu gründen. Das ist auch nichts, worauf man sich freuen möchte.

Ich bin ein Verfechter, den Dingen nachzugehen. Es reicht nicht, nur einen Channel zu löschen. SPD-Politiker Jens Zimmermann

Was kann die Politik und Gesellschaft machen?

Man kann an die Menschen appellieren, dass sie trotz ihrer Ängste eben nicht Seit an Seit mit Reichsbürgern und Nazis marschieren. Mein Eindruck ist schon, dass man viele Bürgerinnen und Bürger, die an der Schwelle stehen, sich dieser Hetze hinzugeben, noch überzeugen kann. Oder dass man mit Absendern von beispielsweise Hasskommentaren sogenannte Gefährder-Gespräche führt, sie direkt darauf anspricht, was sie im Netz verbreitet haben. Damit die Menschen merken, sie sind eben nicht im anonymen Raum und sie werden dafür zur Rechenschaft gezogen. Daher wäre es sinnvoll, dass die Länder noch mehr qualifizierte Ermittler für den digitalen Bereich einsetzen. Ich bin ein Verfechter, den Dingen nachzugehen. Es reicht nicht, nur einen Channel zu löschen.

Sie sagen es selbst, Telegram bietet die Plattform, aber es sind die Menschen, die dort agieren. Wie kann man ein Bewusstsein ändern?

Wenn Menschen das Vertrauen in den Staat verloren haben, weil sie wie jetzt in der Corona-Krise und der Impf-Frage aufgehetzt sind, kann man kurzfristig nichts ändern. Was wir tun können, ist, mehr in politische Bildung zu investieren. Das hat sich die Ampel-Koalition auch vorgenommen. Wir wollen die Bundeszentrale für politische Bildung massiv auch im digitalen Bereich ausbauen, mehr aufklären und informieren. Viele Menschen glauben halt vieles, was sie im Netz lesen. Das muss noch nicht mal in einem Schwurbel-Kanal gestanden haben, das kann auch in einer WhatsApp-Kindergruppe verschickt worden sein. Die Bürger müssen digital mündiger gemacht werden, wir müssen dafür sorgen, dass sie einen kritischeren Blick bekommen. Das ist eine herausfordernde Aufgabe, eine, bei der man nur langfristig Ergebnisse erzielen kann.