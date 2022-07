Der Führungsstil des Berliner SPD-Chefs Raed Saleh steht seit Jahren immer wieder in der Kritik. Anfang der Woche verschickte Jens Hofmann, ehemaliges SPD-Fraktionsmitglied der Spandauer Bezirksverordnetenversammlung, einen offenen Brief an Saleh und erhob schwere Vorwürfe – unter anderem soll Saleh, der auch Vorsitzender der SPD Spandau ist, einen „mafiösen“ Führungsstil pflegen.

Herr Hofmann, wie haben die Genossinnen und Genossen Ihrer Partei auf Ihren Brief reagiert?

Tatsächlich habe ich ausschließlich positive Rückmeldungen erhalten. Also die unmittelbaren Nachrichten an mich, die waren ausschließlich positiv.

Sie haben den Brief jetzt kurz vorm Sommer veröffentlicht. Warum eigentlich nicht noch vor dem Landesparteitag, der ja noch nicht so lange her ist?

Mit dem Parteitag hatte das einfach nichts zu tun. Das liegt auch daran, dass ich ja niemanden im eigentlichen Sinne schädigen wollte. Man muss das alles aus dem Spandauer Blickwinkel sehen. Wir als Fraktion (der Bezirksverordnetenversammlung in Spandau, Anm. d. Red.) haben uns einfach nie richtig gefunden, da gab es zwischen dem Fraktionsvorstand und mir schon erste Gespräch im Dezember 2021. Dort habe ich konkret gesagt, wenn sich nichts ändert in der Fraktionsarbeit, trete ich aus.

Ende Mai haben Sie die Fraktion in Spandau dann verlassen. Erst jetzt haben Sie einen Brief geschrieben, um sich auch öffentlich zu erklären. Warum?

Wenn man so eine Entscheidung trifft und die dann nicht begründet, entstehen Lücken. Raed Saleh hat dann verkündet, dass er und ich super gut miteinander ausgekommen wären und dass die Querelen fraktionsintern seien. Dass das alles mit ihm gar nichts zu tun hatte. Aber so war es letzten Endes dann eben doch nicht. Es klang dadurch so, als hätte ich keinerlei Kritik an der Partei oder an Raed Saleh, sondern persönliche Konflikte in der Fraktion.

Nun ist Streit in der Berliner SPD ja nichts Neues. Schon 2017 gab es aus der Abgeordnetenhausfraktion öffentliche Briefe gegen den Vorsitzenden Saleh und seinen Führungsstil. Hat sich, Ihrer Meinung nach, die Gesamtsituation seitdem verschlechtert oder hat sich einfach nichts geändert?

Ich glaube, die Situation hat sich verschlechtert. Diese 14 Personen, die damals den Brief unterschrieben haben, davon sind die meisten ja einfach weg. Raed Saleh hat damals im Abgeordnetenhaus zwar ein paar Veranstaltungen gemacht, um etwas zu verbessern. Aber das Klima ist noch immer so und das werfe ich ihm einfach vor.

Im Brief schreiben Sie von mafiösen Strukturen.

Das war schon provozierend, das so zu schreiben. Aber so ist das System schon. Er ist gewissermaßen wie ein Pate, der seine Familie um sich schart. Er hat ganz enge Vertraute, die darauf achten, dass da nichts schiefläuft, dass die richtigen Leute gewählt werden.

Sie deuten auch an, dass es eine „große Gruppe von meinungsschwachen Ja-Sagern“ gebe.

Tatsächlich gibt es auch Leute, denen fehlt einfach die intellektuelle Flughöhe. Die Ja-Sager, das sind eine Handvoll Menschen in der Fraktion, die haben keine dezidierte politische Meinung, können manche Sachen auch einfach nicht einordnen. Die heben die Hand, wenn der Fraktionsvorsitzende eben auch die Hand hebt.

Im Brief sprechen Sie auch über den langjährigen Spandauer Abgeordneten Daniel Buchholz. Sie kritisieren die damalige Gegenkandidatur Stadtrats Stephan Machulik zur vergangenen Abgeordnetenhauswahl. Ist das aber am Ende nicht Demokratie pur: Zwei Menschen treten gegeneinander an, der mit den meisten Stimmen gewinnt?

Das ist natürlich das Narrativ von Raed Saleh. Dass man nach 20 Jahren im Parlament nicht unbedingt wieder aufgestellt wird, ist sicherlich auch ein normaler demokratischer Prozess. Aber Daniel Buchholz hat einfach hervorragende Arbeit geleistet, war in Siemensstadt fest verankert. Menschen haben ihn, nicht die SPD gewählt. Dann hat er einen offenen Brief gegen Saleh unterschrieben, seitdem wurde daran gearbeitet, ihn zu deinstallieren.

Deinstallieren? Wie soll das funktioniert haben?

Plötzlich haben sich Leute gegen Buchholz gestellt, die vorher nie was gegen ihn hatten. Vor der Abstimmung hat Raed Saleh mehrmals bei mir angerufen, mich geradezu gedrängt, Stephan Machulik zu wählen. Für Machulik gab es eigentlich keinen Grund im Wahlkreis von Buchholz anzutreten. Er wohnt woanders. Es ging einfach darum, einen extrem starken Gegenkandidaten zu platzieren.

Ist das alles aber nicht relativ normales politisches Strippenziehen? Bisher klingt die SPD kaum wie ein extremer Sonderfall.

Klar, gibt es das auch in anderen Parteien. Aber in dieser Intensität kenne ich das aus meinen anderen SPD-Kreisverbänden nicht. Ich komme aus Hessen, da hat man im Kreisverband lebhaft diskutiert. So passiert das hier in Spandau ja gar nicht. Ich empfinde das geradezu als schmerzhaft, wie sehr innerparteiliche Demokratie verloren gegangen ist. Am Ende geht es nur um Machterhalt und Mehrheiten, die Inhalte sind egal.

Sie kritisieren im Brief und auch in diesem Gespräch Raed Saleh immer wieder scharf. Warum eigentlich keine Kritik an Franziska Giffey. Als Co-Chefin und Regierende Bürgermeisterin hat sie die Partei ja offenbar auch nicht im Griff. Laut Ihnen ist sie aber nur Steigbügelhalterin für Salehs Karriere. Ist das so einfach?

Ich kenne Franziska eigentlich nicht und habe sie persönlich nur wenige Male getroffen. Dieser Brief von mir ist ja tatsächlich aus einem Ärgernis mit der Fraktion in Spandau entstanden. Meine Perspektive kommt aus Spandau, deshalb kann ich zu Franziska Giffey einfach nichts sagen.

Bereuen Sie mit einigem Abstand eigentlich Ihre Wortwahl? Sie schrieben über Saleh als „windigen Autoverkäufer“.

Sicherlich habe ich mich gefragt, ob ich da übers Ziel hinausgeschossen bin. Das war natürlich auch etwas übertriebene Rhetorik. Schade finde ich, dass man sich ja nun mehr über diese Formulierungen unterhält als über das eigentliche Thema. Aber die Strukturen sind eben am Ende doch irgendwie mafiös. Saleh, der seine Familie oder Jünger um sich sammelt.

Wenn Raed Saleh also laut Ihnen „der Pate“ ist, wer ist dann Franziska Giffey in diesem Konstrukt?

Sie ist sein Zugpferd, weil er weiß, dass er selbst keine Wahl gewinnen kann. Deswegen hat er sich auf diesen Deal mit Franziska Giffey eingelassen. In Spandau rechnet man eigentlich mit ihrem nächsten Skandal. Wir sind uns sicher, dass Raed Saleh irgendwas von ihr weiß und nur auf den richtigen Zeitpunkt wartet, das rauszuholen.