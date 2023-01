SPD-Politiker Raed Saleh: „Der einsame Kai“

Die Berliner SPD-Fraktion geht voller Zuversicht in den Endspurt des Wahlkampfs in der Hauptstadt. Sagt sie. Um sich dessen auch wirklich zu vergewissern und auch einen Blick auf die Zeit danach zu werfen, war die Fraktion übers Wochenende nach Brandenburg Havelland gereist. Zur Klausur in das im politischen Berlin hinlänglich bekannte Landgut Stober am Groß-Behnitzer See im Havelland.

Oberstes Ziel der Veranstaltung: Die SPD will nicht nur vor dem Hintergrund der Ausschreitungen in der Silvesternacht die Sicherheitskräfte besser schützen, sie will auch ihr soziales Profil weiter schärfen. Dafür soll in Berlin unter anderem eine neue Kinderklink errichtet werden. In den Bezirken soll mindestens jeweils ein neues Stadtteilzentrum eingerichtet werden, und an jedem dritten Mittwoch im Monat soll es kostenfreien Eintritt zu Museen geben.

Aus diesem sozialpolitischen Sammelsurium an Vorschlägen und Forderungen pickte sich Franziska Giffey ein paar Rosinen heraus. „Wir brauchen eine neue zusätzliche Kinderklink“, sagte die Regierende Bürgermeisterin und spielte auf die Winterkrise mit ihren außergewöhnlichen Belastungen an. Niemand solle sich Sorgen machen müssen, dass seine Kinder versorgt werden, wenn sie krank sind.

SPD-Gesundheitspolitikerin: „Ich habe teilweise gedacht, ich bin nicht in Deutschland, ich bin in Afrika“

Doch die Wirklichkeit sieht es vielfach anders aus. So berichtete die SPD-Gesundheitspolitikerin Bettina König von den Erfahrungen, die sie in den vergangenen Wochen und Monaten in Berliner Kinderkliniken gemacht habe. „Ich habe teilweise gedacht, ich bin nicht in Deutschland, sondern in Afrika“, sagte König und berichtete von Kinder und Eltern, die auf dem Boden saßen, weil es zu wenig Stühle gebe. Über zu lange Wege auf der Suche nach einem freien Klinikplatz. Über gravierende bauliche Mängel. König: „Das ist alles nicht so, wie wir uns das vorstellen wie Kindermedizin sein sollte.“

Angelika Eggert, Direktorin der Klinik für Pädiatrie und Onkologie der Charité - mit 278 Betten die größte Deutschlands -, warb bei der Gelegenheit für den Aufbau eines Berlin Children’s Hospital als nationale Spezialklinik für schwierige Kindermedizinfälle. Unter dem Dach der Charité, versteht sich. Dort gebe es jetzt schon hervorragende Expertise, auf auf die man aufbauen könnte. Als Finanzierungsmodell wurde eine Zusammenarbeit mit privaten Partnern genannt.

Doch eine Fraktionstagung wäre nicht vollständig ohne einen Blick aufs Große und Ganze. Partei- und Fraktionschef Raed Saleh erinnerte an ein zurückliegendes Jahr der vielfachen Krisen. Seine Devise: „Die SPD hat gearbeitet, die SPD hat geliefert.“ Sozial und gerecht sei, wenn alle Menschen auch in schwierigen Zeiten am gesellschaftlichen Leben teilhaben könnten.

So sei es im Bund die SPD gewesen, die die Gasumlage der „Kollegen Habeck und Lindner“ verhindert habe. Und im Land habe man inzwischen Hilfspakete aufgelegt, die Haushalte um bis zu 700 Euro im Monat entlasteten. Kostenlose Hortbetreuung, kostenloses Mittagessen in Kitas, kostenlose Tickets für Bus und Bahn für Schüler, 9-Euro-Ticket, 29-Euro-Ticket – alles dabei, alles SPD. Nun ja.

Den Schlenker zu den ÖPNV-Tarifen nutzte Saleh, um den Berliner Grünen einen mitzugeben und in den Wahlkampfmodus Richtung Wiederholungswahl am 12. Februar zu schalten. „Nicht Frau Jarasch entscheidet, ob das sehr erfolgreiche 29-Euro-Ticket im Interesse der Berlinerinnen und Berlinern ist, das entscheiden die Berlinerinnen und Berliner selbst bei der Wahl“, sagte Saleh. Bekanntlich plakatiert die SPD für eine Verlängerung des Billigtickets über den April hinaus. Berlins Verkehrssenatorin und Grünen-Spitzenkandidatin Bettina Jarasch sieht das eher skeptisch. Sie fürchtet ein Auseinanderbrechen des VBB, des Verkehrsverbunds Berlin-Brandenburg, weil Brandenburg ein solches Ticket ablehnt.

Womit das Thema gesetzt war: die Auseinandersetzung mit der politischen Konkurrenz. „Während andere ihre Zeiten in Hinterzimmern mit grün-schwarzen Gardinen verbracht haben, haben wir hart gearbeitet“, sagte Saleh und sprach damit die Gedankenspiele für ein mögliches schwarz-grünes Bündnis an. Mittlerweile, so Saleh, hätten sich solche Ideen erledigt, weil die CDU spätestens nach Silvester einen Rechtsruck hingelegt habe. Und jetzt? „Da sitzt die Regierende Bürgermeisterin“, sagte Saleh und zeigte auf Franziska Giffey wenige Meter von ihm entfernt, „und da irgendwo schleicht der Herr Wegner von der CDU“ und wies aus dem Fenster ins Ungefähre des Havellandes. „Der einsame Kai!“

Franziska Giffey: „Ich kann nicht akzeptieren, dass der Name entscheidet, dass ich jemanden als guten oder schlechten Menschen einstufe“

Da musste selbst die ebenso wahlkämpfende Franziska Giffey passen. „Den ,einsamen Kai‘ kann ich nicht mehr toppen“, sagte sie. Aber ein wenig versuchte sie es dann doch. Und dafür nahm auch sie die CDU-Forderung, die Vornamen der festgenommenen Deutschen aus der Silvesternacht zu erfahren, fast schon dankbar auf. „Ich kann nicht akzeptieren, dass der Name darüber entscheidet, dass ich jemanden als guten oder schlechten Menschen einstufe. Das kann doch nicht wahr sein“, sagte sie. Dennoch, so Giffey: „Wir müssen sagen, was ist, Und wir müssen die Täter zur Verantwortung ziehen - egal, wie sie heißen.“