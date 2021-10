Berlin - Die SPD-Parteivorsitzende Saskia Esken gerät immer mehr unter Zugzwang. Nachdem am Freitag Co-SPD-Chef Norbert Walter-Borjans seinen Rückzug von der SPD-Spitze verkündet hatte, ist auch ihre Zukunft in diesem Amt ungewiss.

Und während sich die 60-Jährige derzeit eher in den Debatten zurückhält, wächst der Druck auf sie. Deutliche Worte fand am Wochenende SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich, indem er Klarheit über die politische Zukunft von Co-Chefin Saskia Esken forderte. Die Partei müsse wissen, woran sie sei, sagte Mützenich im Deutschlandfunk. Die Trennung von Regierungs- und Parteiämtern habe sich bewährt. „So ist Saskia Esken vor zwei Jahren angetreten, letztlich auch auf diese Eigenständigkeit pochend.“

Demnach müsste Esken auf den Parteivorsitz verzichten, wenn sie in ein mögliches Ampel-Kabinett geht. Die gebürtige Stuttgarterin liebäugelt in der Tat seit dem Wahlsieg mit einem Ministerposten, könnte beispielsweise das Bildungsressort übernehmen. Als sicher gilt auch, dass Olaf Scholz nicht für den Parteivorsitz kandidiert.

Bleiben werde wohl die Doppel-Parteispitze, so Mützenich. Als neues Duo für den Parteivorsitz brachte er Generalsekretär Lars Klingbeil und Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ins Gespräch.

Lars Klingbeil (43) hat die SPD erfolgreich durch den Wahlkampf geführt. Daher wäre der Parteichef-Posten für ihn nicht ganz aus der Welt gegriffen. Zwar wird der Sohn eines Berufssoldaten immer wieder als Verteidigungsminister genannt, doch dieser Posten gilt gerade für jüngere Hoffnungsträger als Schleudersitz – und könnte daher eher an die FDP gehen.

Manuela Schwesig ist eine der Vorzeigefrauen in der SPD

Manuela Schwesig (47) ist eine der Vorzeigefrauen in der SPD, nach anderen wird in der Partei gerade händeringend gesucht. Auch eine Baustelle der SPD – trotz 42 Prozent Frauenanteil in der Fraktion. Schwesig hat in ihrem Bundesland gerade einen überzeugenden Wahlerfolg eingefahren.

Eine weitere Tatsache, die für das Duo spricht, ist, dass beide unter 50 sind. Für einen Generationenwechsel an der Parteispitze hatte sich bereits Norbert Walter-Borjans (69) ausgesprochen. Möglich wäre allerdings auch, dass statt Klingbeil SPD-Senkrechtstarter Kevin Kühnert (32) SPD-Chef wird.

Manuela Schwesig (SPD) ließ am Wochenende eine mögliche Kandidatur zur Bundesvorsitzenden beim Parteitag vom 10. bis 12. Dezember offen. Jetzt sei nicht die Zeit für Personaldiskussionen, erklärte ihr Sprecher. Erst einmal müsse eine Regierung gebildet werden. Ein Dementi klingt anders.