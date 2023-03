SPD und Grüne fordern gerechte Aufteilung der Flüchtlinge Die SPD und die Grünen im Brandenburger Landtag haben wegen der Pläne für rund 3000 neue Plätze in der Erstaufnahme für Geflüchtete vor einer Überlastung von... dpa

SPD-Fraktionschef Daniel Keller hält eine Rede im Brandenburger Landtag. Soeren Stache/dpa

Potsdam -Die SPD und die Grünen im Brandenburger Landtag haben wegen der Pläne für rund 3000 neue Plätze in der Erstaufnahme für Geflüchtete vor einer Überlastung von Kommunen gewarnt. „Meines Erachtens darf es (...) keine zu starke Konzentration nur in einer Region des Landes geben“, sagte Keller am Mittwoch im Landtag. Er nannte Frankfurt (Oder) als Beispiel. „Keine 30 Kilometer von Eisenhüttenstadt entfernt würde hier eine unnötige Verdichtung erfolgen.“ Grünen-Fraktionschefin Petra Budke sagte, sie empfehle, die neuen Plätze nicht an einem der drei Standorte Frankfurt (Oder), Eisenhüttenstadt und Wünsdorf zu schaffen, sondern über das ganze Land zu verteilen.