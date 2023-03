SPD weiter uneins über Koalitionsverhandlungen mit der CDU Die Koalitionsverhandlungen mit der CDU sind auch innerhalb der SPD hochumstritten. Mehrere Kreisverbände hatten sich bereits dagegen positioniert, andere sp... dpa

Berlin -In der Berliner SPD halten die Diskussionen über die Koalitionsverhandlungen mit der CDU an. In Reinickendorf hat sich der SPD-Kreisvorstand am Montagabend mit deutlicher Mehrheit dafür ausgesprochen. Für den Antrag „Opposition ist Mist - Schwarz-Rot zum Gestalten nutzen“ gab es 23 Stimmen, 10 dagegen bei 4 Enthaltungen, wie der Kreisverbands-Sprecher am Dienstag sagte. Außerdem will der Kreisvorstand die Mitglieder im April zu einem Forum einladen, bei dem über den Koalitionsvertrag diskutiert werden soll.