Am 7. Oktober vergewaltigten, folterten und ermordeten Hamas-Terroristen mindestens 1400 Israelis, die meisten von ihnen Zivilisten. Seitdem erlebt die Welt eine Großdemonstration nach der anderen – nicht in Solidarität mit Israel, sondern mit der Hamas.



Worum es bei diesen Kundgebungen geht? Sie sind Ausdruck des Zornjubels darüber, dass zwar ein Massenmord gelang, aber der erhoffte Völkermord an allen (israelischen) Juden ausbleibt. Auch in Berlin brüllen wütende Jungmänner ihren Hass heraus, werden Türen mit Davidsternen markiert und müssen jüdische Schulen aus Sicherheitsgründen den Unterricht ausfallen lassen. Es ist ein Ausbruch reinsten Barbarentums mitten in einer der fortschrittlichsten Gesellschaften der Welt.

Ein wortreicher Versuch, muslimischen Antisemitismus kleinzureden

Spiegel-Journalistin Özlem Topçu sieht darin trotzdem keine neue Qualität der antisemitischen Gewalt und liefert damit wohl die Blaupause für relativierende „Schlimm, aber“-Beiträge, von denen es demnächst immer mehr geben dürfte. Ihr Leitartikel „Antisemitismus lässt sich nicht abschieben“ ist der wortreiche Versuch, den muslimischen Antisemitismus kleinzureden, der die aktuelle Gewalt gegen Juden antreibt.



Eine erste Nebelkerze besteht im Hinweis, dass es bei der AfD (der Nationalsozialismus als bloßer „Vogelschiss“ in der deutschen Geschichte) und den Freien Wählern (das Auschwitz-Flugblatt in Aiwangers Schultasche) antisemitische Affären gegeben habe, ohne dass sie darum in der Wählergunst Schaden nahmen. Das stimmt, aber was daran ist die Neuigkeit?

Dass es im Land der Shoah Antisemitismus gibt, leugnet eigentlich niemand. Was es aber infolge beider Affären nicht gab, war ein dramatischer Anstieg des Judenhasses, wie wir ihn seit dem 7. Oktober erleben. Orte wie die Berliner Sonnenallee sind jetzt No-go-Areas für Juden. Die Polizei rät dort von pro-israelischen Demonstrationen ab, weil sie den Schutz der Veranstaltung nicht garantieren könne. Halsketten mit Davidstern werden abgenommen, auf der Straße nicht mehr Hebräisch gesprochen und eine israelische Fahne würde nur ein Lebensmüder an seinem Balkon anbringen.

Natürlich ist die Integration vieler Migranten gescheitert

Aber auch sonst fühlen sich Juden im ganzen Land von Antisemiten bedroht, weil es im ganzen Land Demonstrationen gegen Israel gibt, auf denen nicht zwischen Juden und Israel unterschieden wird. Ergänzt werden die Reihen zumeist muslimischer Demonstranten dabei gerne von woken Studenten, die ihren Judenhass in Gaslighting-Vorwürfe wie „Apartheidstaat“ oder „Genozid“ kleiden und die linke Tradition fortsetzen, totalitäre Bewegungen zu unterstützen – auch wenn sie das in ihrer postkolonialen Einfalt nicht begreifen.



Darum ist dieser Spiegel-Kommentar auch so infam. Weil er den Aufstieg eines global vernetzten Judenhasses relativiert und damit die neue Gefahrenlage, der sich Juden praktisch über Nacht gegenübersehen. Stattdessen wird gegen jede Erfahrung der letzten Wochen behauptet: „Die größte Gefahr für Jüdinnen und Juden in Deutschland geht immer noch von deutschen Neonazis aus.“

Dass es in Deutschland schwer sein dürfte, auch nur einen Juden zu finden, der diesen Satz heute so unterschreiben würde, scheint die Journalistin nicht zu irritieren. Im Gegenteil legt sie nach: „Die Integration ist gescheitert, hört man. Integration in was eigentlich? In eine Gesellschaft, in der jeder Fünfte laut einer Umfrage Antisemitismus ganz oder teilweise befürwortet?“



Ja, die Integration ist gescheitert, wenn man das Exekutieren von Säuglingen und allgemein den Massenmord an Zivilisten feiert. Übrigens nicht nur die Integration in die deutsche Gesellschaft, sondern in schlichtweg jede, die auf humanistischen Grundlagen fußt.

Trotz allem: Für Spiegel-Journalistin Özlem Topçu bleibt alles wie immer

Man kann nicht einfach so tun, als würde es keinen Unterschied zwischen diesem selbstbewussten Menschenhass und dem Geschwätz am Stammtisch geben, wenn dort jemand zu berichten weiß, dass den Juden alle Medien gehören (nur leider nicht der Spiegel, wie ich vermuten muss). Das ist auch niederträchtig, bringt und brachte aber das jüdische Leben nicht zum Stillstand. Es bleibt ein Rätsel, warum man diesen Unterschied zu verwischen versucht.

In Topçus Entlastungsprosa für den muslimischen Antisemitismus hat zum Ende hin auch noch der unvermeidliche „Globale Süden“ seinen Auftritt. Jener mystische Ort mit unklarer Geografie, der all jenen als Stichwortgeber dient, die ihre eigenen Worte etwas bedeutsamer klingen lassen wollen. Dieser „Globale Süden“ will, laut Topçu, dass der Westen Israel in Zukunft weniger unterstützt.



Soll das den Antisemitismus hier entschuldigen? Nein, heißt es dazu eilig im Artikel. Auch wenn unklar bleibt, was diese Erwähnung dann überhaupt sollte. Abschließend stellt sich heraus, dass nicht einmal die islamistischen Fahnen auf den Palästina-Demos sowie die Aufrufe zur Gründung eines Kalifats die Journalistin irritieren können.

Sie bleibt stoisch bei ihrem „Alles eigentlich wie immer“-Mantra, auch wenn für Juden in dieser Zeit nichts mehr „eigentlich wie immer“ ist. Viele denken darüber nach, das Land zu verlassen, einige haben sich schon dazu entschlossen. Sie sollten besser noch mal mit Özlem Topçu sprechen, sie könnte ihnen erklären, wie übertrieben das alles ist.



Gideon Böss ist Schriftsteller und Kolumnist. Neben Romanen hat er auch mehrere Sachbücher veröffentlicht. So beleuchtete er in „Deutschland, deine Götter – Eine Reise zu Tempeln, Kirchen, Hexenhäusern“ die religiöse Vielfalt in Deutschland.