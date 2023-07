Am Olympiastadion: Robert Habecks Ministerium stiftet Platz für hunderte Fahrräder

In Berlin tobt ein Kulturkampf ums Fahrrad. In den Streit platzt eine Nachricht: Am Olympiastadion soll zur Fußball-EM Platz für rund 2000 Räder entstehen. Warum?

Es klingt wie eine Geschichte aus einer anderen Zeit, einer anderen Realität. Da streitet die Stadt seit Jahren über Fahrräder und ihre Benutzer: Wie viel Platz sollen sie bekommen in der strukturell autogerechten Stadt? Es ist nicht weniger als ein Kulturkampf. Zuletzt ist an der Radverkehrspolitik eine Landesregierung zerbrochen.

Die neue Verkehrssenatorin Manja Schreiner von der CDU hat in den ersten gut zwei Monaten ihrer Amtszeit Schimpf, Spott und Schande erfahren, weil sie das tut, was neue Entscheidungsträger im Amt tun – und was sie selbst bereits vor einem Monat im Interview mit der Berliner Zeitung angekündigt hatte: Sie schaut sich die Projekte ihrer Vorgängerin an und nimmt sich die Freiheit, den einen oder anderen Radweg nicht bauen zu lassen. Schon gibt es die ersten Strafanzeigen gegen Schreiner, weil sie mit ihrem Stopp Geld für die Planung verschwendet habe. Seit Wochen legen erboste Fahrradlobbyisten mit Demonstrationen die Innenstadt lahm.

Was für ein Umgang mit öffentlichen Geldern?! Ist ja nicht so, als könnte Berlin es sich leisten Investitionsmittel verfallen zu lassen, nur weil die neue Senatorin Nachhilfeunterricht braucht.https://t.co/2hq3nFcAzj — Antje Kapek (@Antje_Kapek) July 6, 2023

Die Umsetzung neuer #Radwege in Berlin wurde vorerst von der CDU gestoppt. Die Linksfraktion Berlin ist empört und plant gemeinsam mit Verbänden Druck auszuüben, um die Entscheidung rückgängig zu machen... pic.twitter.com/TTARpzg38t — Linksfraktion Treptow-Köpenick (@linksfraktiontk) July 7, 2023

Zur Wahrheit gehört aber ebenfalls, dass im Jahr zuvor unter Führung der grünen Vor-Frau Bettina Jarasch der Fortschritt eine Schnecke war. Gerade einmal 15 Kilometer Radwege wurden 2022 angelegt. Und auch der Ausbau von sicheren Abstellanlagen kommt nur langsam voran. Dabei ist im ambitionierten Berliner Mobilitätsgesetz von 50.000 neuen Abstellmöglichkeiten bis 2025 die Rede. Gerade einmal die Hälfte ist geschafft. Vor allem an den großen Bahnhöfen in der Innenstadt sind die Zustände weiterhin chaotisch.

In diese Zeit einer schon toxischen Auseinandersetzung ums Fahrrad in Berlin fällt eine Nachricht, die absurder fast nicht sein kann: Am Olympiastadion soll im kommenden Jahr eine Fahrradabstellanlage für rund 2000 Fahrräder entstehen. Exakt ist von 1180 Bügeln die Rede. Verteilt auf Flächen neben den Stadioneingängen an Ost- und Südtor. Ganz einfach.

Anlass ist die Fußballeuropameisterschaft 2024. In Berlin sollen sechs Partien stattfinden, darunter das Finale. Das erste Berliner Spiel ist für den 15. Juni terminiert, das Endspiel steigt am 14. Juli. Berlin rechnet nach Angaben des Senats mit 2,5 Millionen Besuchern.

Fahrräder am U-Bahnhof Pankow

2,5 Millionen Besucher bedeuten 2,5 Millionen Konsumenten. Es fließt externes Geld in die Stadt. Und diese Extraeinnahmen sollen für Umbau- und Sanierungsmaßnahmen am Olympiastadion genutzt werden. Auch für die Zeit danach.

Niklas Bruns ist in der Berliner Senatsverwaltung für Inneres und Sport Projektleiter für die Host City Berlin. Host heißt Gastgeber, die Verkehrssprache zur EM – offiziell heißt sie Uefa Euro 2024 – ist Englisch.

Das Geld für die Fahrradbügel am Olympiastadion kommt aus Robert Habecks Ministerium

Die Aussicht auf das Turnier und die Einnahmen daraus solle genutzt werden, „um das Stadion über die laufenden Maßnahmen hinaus wieder state of the art zu machen“, sagt Bruns. „Eines der Ziele ist es, eine moderne und nachhaltige Veranstaltungsstätte zu hinterlassen, die es ohne die Uefa Euro 2024 nicht gegeben hätte.“ Das Geld für die Fahrradbügel komme aus dem Fördertopf des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz von Robert Habeck (Grüne), aus dem sich die Host Cities bedienen können.

Nur wenige Fußballfans kommen mit dem Rad ins Stadion. Ändert sich das jetzt?

Doch jetzt mal im Ernst: Wer braucht Fahrradbügel im Westend? Wer fährt während der EM mit dem Rad ins Stadion? Schließlich kann man nicht einfach sechsmal hintereinander Dänemark gegen Holland spielen lassen, in der Hoffnung auf viele fahrradaffine Fans.

90 Prozent aller Berliner Stadionbesucher kommen mit der Bahn

Und was passiert nach der EM? Das Olympiastadion steht an den weitaus meisten Tagen des Jahres ungenutzt herum. Dann ist da niemand. Und wenn etwas los ist: Wer fährt schon mit dem Rad zu Hertha, zum Pokalfinale, oder zu Champions-League-Spielen von Union? Okay, das mag bei Konzerten von Pink, Depeche Mode und Co. oder dem Musikfestival Lollapalooza ein wenig anders sein. Aber dennoch: So viele Bügel, so weit draußen? Und das, obwohl das Stadion mit S- oder U-Bahn bequem zu erreichen ist und laut Untersuchungen 90 Prozent der Besucher mit der Bahn kommen?

Heinrich Strößenreuther ist einer der kenntnisreichsten Ansprechpartner, wenn man etwas über den Zustand der Fahrradinfrastruktur in Berlin wissen will. Der einstige „Verkehrsrebell im schwarzen Anzug“ war als Manager der Deutschen Bahn unter anderem zuständig für Bestand und Zustand der Fahrradanlagen rund um Bahnhöfe der DB, also auch der S-Bahn. Auf Anfrage der Berliner Zeitung sagt Strößenreuther, dass die Bügel für das Olympiastadion „sicherlich am Hauptbahnhof besser aufgehoben wären“. Doch da tue sich buchstäblich nichts. Bei der Deutschen Bahn seien in den vergangenen Jahren Anfragen für Fahrradbügel an rund 170 S-Bahnhöfen in Deutschland eingegangen, „aus Berlin ist kein einziger angefordert worden“, sagt Strößenreuther.

Für den ADFC sind die Bügel am Olympiastadion ein Nice-to-have

Karl Grünberg, Pressesprecher des ADFC in Berlin, hält prinzipiell jeden Fahrradbügel für „gut, wenn dadurch Autofahrten wegfallen“. Nun ist das am Olympiastadion zumindest zur EM nicht das Thema, weil es dann keine Parkplätze am Stadion geben soll. Und so ist auch Grünberg vorsichtig. Die Bügel am Stadion dürften „kein Feigenblatt“ sein. Sie seien eher ein Nice-to-have, „sie helfen aber nicht wirklich, Berlins Verkehrsprobleme zu lösen“.

Und die Grünen-Verkehrspolitikerin Oda Hassepass findet es „immer gut, das Fahrrad mitzudenken“. Doch Fahrradbügel am Stadion reichten nicht aus, „man muss auch sicher hinkommen können“. Da ist sie wieder, die Debatte um neue Radwege.

Allein angesichts der aufgeladenen Atmosphäre in der Stadt wird sich kein EM-Planer an neue Radwege zum Stadion heranwagen. Stattdessen sollen in der offiziellen App bereits vorhandene Anfahrtsrouten aufgezeigt werden. Zum Beispiel will man den auswärtigen Besuchern die Vorzüge des Spandauer Damms etwa gegenüber dem Kaiserdamm anpreisen.

Berlin lässt sich den Umbau des Olympiastadions fast 30 Millionen Euro kosten. Dafür gibt's neue Klos

Nun sind die Fahrradbügel nicht die einzige Investition zur EM in der Hauptstadt. Insgesamt stellt Berlin nach Angaben der Sport- und Innensenatorin Iris Spranger (SPD) für das Turnier 61,1 Millionen Euro zur Verfügung. Der größte Teil betrifft Personalkosten, 24,9 Millionen Euro sind für Umbauten des Olympiastadions genehmigt. Bereits installiert ist das WLAN im Unter- und Oberring, in Außen- und Aktivenbereichen. Es steht mindestens 50.000 Besuchern gleichzeitig zur Verfügung.

Was steht noch an? Zum Beispiel personenhohe Drehkreuze an den Eingängen, neue Zäune, neue und mehr Toiletten im Unterring, barrierefreie Versorgungseinrichtungen. Solche Dinge. Das als Trainingsstätte vorgesehene benachbarte Stadion auf dem Wurfplatz soll einen neuen Rasen bekommen – allein das soll 300.000 Euro kosten.

Fußballeuropameisterschaft: Auf den 17. Juni kommt Rasen

Zweites Berliner EM-Zentrum soll wieder die Gegend rund um das Brandenburger Tor werden. Für die Public-Viewing-Fanmeile auf der Straße des 17. Juni soll Rasen ausgelegt werden, auf dem Platz der Republik vor dem Reichstagsgebäude ein „Football Village“ mit Ständen entstehen.

Nun hat es am Berliner Olympiastadion, erbaut für die Nazi-Spiele 1936, schon größere Umbauten und Sanierungen gegeben als diesmal. Die letzte und größte fand vor und zur Fußballweltmeisterschaft 2006 statt. 250 Millionen Euro wurden ausgegeben. Dafür hätte man damals ein neues Stadion bauen können, tat es aber aus guten Gründen nicht. Eine Stadt, die solch ein Stadion besitzt, wird es pflegen und hüten. Und das Land Berlin als Eigentümer hat natürlich ohnehin ein großes Interesse daran, die Arena für internationale Wettkämpfe, etwa für die Leichtathletik, konkurrenzfähig zu halten.

Am Ende, wir wissen es, wurde die WM zum Sommermärchen, und das Olympiastadion hatte seinen Anteil daran. Damals hat aber auch die Mannschaft mitgemacht, auch wenn es am Ende nicht fürs Endspiel reichte. Aber wem hätte Zidane dann so formvollendet seinen Kopf an die Brust hämmern sollen, Philipp Lahm? Im Moment jedenfalls kann die deutsche Elf schon froh sein, dass es überhaupt jemanden interessiert, wie schlecht sie spielt.

Zum Sommermärchen 2006 funktionierte auch die Mannschaft. Und diesmal?

Dieses Thema war dann auch das einzige, bei dem sich Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) und die Berliner Fußball-Ikone Kevin Prince Boateng Anfang der Woche bei einer Pressekonferenz mit dem Titel „One year to final“ uneins waren. „Ich gehe davon aus, dass die deutsche Nationalmannschaft im Endspiel von Berlin stehen wird“, sagte Berufsoptimist Wegner. Fußballpraktiker Boateng war skeptisch: „Die deutsche Nationalmannschaft ist nicht die, die wir kennen. Die Mannschaft bringt keine Erfolge nach Hause. Es muss viel passieren, dass Deutschland wieder ein Hochkaräter ist.“

An seiner Heimatstadt werde es nicht liegen, so Boateng in seiner Eigenschaft als Botschafter für die Sportmetropole Berlin: „Berlin wird zu einhundert Prozent der beste Austragungsort sein!“ Es sei für ihn eine riesige Ehre, Teil der Europameisterschaft zu sein und sein wunderschönes Gesicht für Berlin hergeben zu können. Gesagt ist gesagt.