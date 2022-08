Spitzen-Grüne betrauern Tod Ströbeles Die Grünen betrauern den Tod ihres Mitbegründers Hans-Christian Ströbele. Mit Ströbele verliere die Partei „eine Ikone des Kampfs für Demokratie und Frieden“... dpa

ARCHIV - Hans-Christian Ströbele auf dem Fahrrad. picture alliance/dpa/Archivbild

Berlin -Die Grünen betrauern den Tod ihres Mitbegründers Hans-Christian Ströbele. Mit Ströbele verliere die Partei „eine Ikone des Kampfs für Demokratie und Frieden“, schrieb Co-Parteichef Omid Nouripour am Mittwoch auf Twitter. „Ich verliere einen wunderbaren Ex-Büronachbarn, von dem ich soviel über kritischen, substanziellen und respektvollen Diskurs gelernt habe. Hans-Christian, ruhe in Frieden.“ Der Grünen-Mitbegründer Ströbele ist nach Angaben seines Rechtsanwalts am Montag im Alter von 83 Jahren gestorben.