Spranger: Polizeiwache am Kottbusser Tor im Zeitplan Die CDU wirft Polizei und Innensenatorin vor, der Zeitplan für die neue Wache am Kottbusser Tor sei unrealistisch. Iris Spranger hält dagegen. Die Bauarbeite... dpa

ARCHIV - Ein Polizist steht während einer Pressekonferenz vor der geplanten neuen Polizeiwache. Christophe Gateau/dpa/Archivbild

Berlin -Innensenatorin Iris Spranger (SPD) hat Kritik aus der Oppostion zurückgewiesen, der Start der geplanten Polizeiwache am Kottbusser Tor werde sich deutlich verzögern. „Wir liegen bei der Errichtung der Wache am Kottbusser Tor absolut im Zeitplan“, teilte sie am Dienstag mit. Erste notwendige Sanierungsarbeiten seien bereits abgeschlossen. „Der Bodenaufbau sowie die Sanitärarbeiten starten in Kürze. Die restlichen Bauarbeiten sind beauftragt und werden nach aktuellem Planungsstand wie vorgesehen Anfang 2023 beendet sein.“ Auch das Personalkonzept für die Polizeiwache in Berlin-Kreuzberg liege vor. Das Verfahren zur Personalgewinnung werde abgeschlossen sein, bevor die Wache in Betrieb gehe.