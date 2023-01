Spranger will Bodycam-Anschaffung „sofort möglich machen“ Innensenatorin Iris Spranger (SPD) will bei der von ihr vorgeschlagenen Anschaffung von 4000 Bodycams für Einsatzkräfte Tempo machen. „Zuerst will ich das Al... dpa

ARCHIV - Die Berliner Innensenatorin Iris Spranger (SPD) spricht bei einer Pressekonferenz. Fabian Sommer/dpa/Archivbild

Berlin -Innensenatorin Iris Spranger (SPD) will bei der von ihr vorgeschlagenen Anschaffung von 4000 Bodycams für Einsatzkräfte Tempo machen. „Zuerst will ich das Allgemeine Sicherheits- und Ordnungsgesetz ändern, sofort Bodycams für Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr möglich machen und nicht den Probelauf mit 300 Geräten abwarten. Wir brauchen jetzt 4000 Bodycams“, sagte sie dem „Tagesspiegel“. „Hätten wir das in der Koalition von Anfang an umgesetzt so wie ich das gefordert habe, wären wir schon weiter.“ Spranger rechnet bei der Anschaffung mit Kosten von etwa vier Millionen Euro.