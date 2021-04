Moskau/Illertissen - Eine bayerisch-schwäbische Gemeinde hofft auf einen russischen Oligarchen. Das klingt wie aus einem ZDF-Heimatfilm, ist aber wahr. Denn in der Gemeinde Illertissen, nicht weit von Ulm, soll bald der russische Impfstoff Sputnik V produziert werden. Bayern allein will 2,5 Millionen Impfdosen kaufen, wenn das Vakzin in Europa zugelassen wird.

Bereits 2014 sah man in der 17.000-Seelen-Gemeinde Illertissen den russischen Unternehmer Alexej Repik als Hoffnungsträger an. Denn das dortige Pfizer-Unternehmen kriselte. Repik gliederte das Werk in seine wachsende Firmengruppe namens R-Pharm ein. Es sollte Medikamente gegen seltene Krankheiten herstellen. Jetzt soll es für die Produktion von Sputnik V ausgebaut werden.