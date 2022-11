Staatsanwalt bestätigt: Nord-Stream-Lecks waren Sabotage Ende September waren nach Explosionen insgesamt vier Lecks an Nord Stream 1 und 2 entdeckt worden. Kurz darauf wird Sabotage vermutet. Analysen und Ermittlun... dpa

Stockholm -Die Lecks an den Gas-Pipelines Nord Stream 1 und 2 lassen sich auf schwere Sabotage zurückführen. Zu diesem Schluss ist die schwedische Staatsanwaltschaft nach Ermittlungen an den Explosionsorten in der Ostsee gekommen.