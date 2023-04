Staatskanzlei-Chefin nach Erkrankung wieder im Dienst Nach knapp acht Monaten Abwesenheit wegen einer Erkrankung leitet Staatskanzleichefin Kathrin Schneider (SPD) wieder die Brandenburger Regierungszentrale. Di... dpa

Potsdam -Nach knapp acht Monaten Abwesenheit wegen einer Erkrankung leitet Staatskanzleichefin Kathrin Schneider (SPD) wieder die Brandenburger Regierungszentrale. Die 60-Jährige habe ihre Dienstgeschäfte nach mehrmonatiger krankheitsbedingter Abwesenheit am Montag wieder aufgenommen, teilte die Staatskanzlei am Dienstag mit. Ende August hatte die Staatskanzlei gemeldet, dass bei der Ministerin eine Krebserkrankung diagnostiziert worden sei. Schneider war von 2014 bis 2019 Infrastrukturministerin und wechselte nach der Landtagswahl 2019 an die Spitze der Staatskanzlei.