Angela Merkel schon wieder geehrt: Wofür weiß keiner, wogegen ist wichtig

Die Ex-Kanzlerin wird mit dem Staatspreis Nordrhein-Westfalens ausgezeichnet. Was sie für NRW getan hat, ist unklar. Es geht um etwas anderes. Ein Kommentar.

Dafür, dass Angela Merkel als uneitel gilt, nimmt sie erstaunlich viele Orden entgegen. Vor drei Wochen den höchsten Orden der Bundesrepublik, das Große Verdienstkreuz am Bande, schon 2008 erhielt sie eine kleinere Version und am Dienstag den Staatspreis des Landes Nordrhein-Westfalen. Es mag nicht so wirken, doch es besteht kein Zwang, angetragene Orden anzunehmen. Helmut Schmidt beispielsweise lehnte alle Bundesverdienstkreuze mit dem Hinweis ab: „Ich habe nur meine Pflicht getan.“

Wobei den Verleihern solcher Orden das Halbedelmetall oft nur als Mittel zum Zweck dient. Sie wollen sich mit dem Gast schmücken. So antwortete beispielsweise der SPD-Oppositionsführer in Nordrhein-Westfalen, Thomas Kutschaty, auf die Frage, wofür Merkel geehrt werde: „So richtig viel ist mir da bisher nicht eingefallen – bei allen Verdiensten, die sie für die Bundesrepublik Deutschland erworben hat.“

Eine riskante Strategie nach bayerischem Vorbild

Tatsächlich geht es dem dortigen CDU-Ministerpräsidenten nicht darum, Verdienste um sein Bundesland auszuzeichnen. Hendrik Wüst positioniert sich gegen Friedrich Merz, dessen Verhältnis zu Angela Merkel bekanntermaßen angespannt ist. Dazu passt auch, dass Wüst Merkel explizit für ihre Flüchtlingspolitik ehren will. Gerade in deren Bewertung liegen Merz und Merkel über Kreuz. Auch die CDU-Basis sieht den deutschen Alleingang in ihrer großen Mehrheit äußerst kritisch.

Was will Hendrik Wüst also mit seiner Geste gegen Merz und die Partei? Offenbar von bestehenden Sympathien für die Ex-Kanzlerin profitieren und Merz’ Ambitionen auf die Kanzlerkandidatur schaden. Eine riskante Strategie angesichts immer klarerer zutage tretender Folgekosten der Merkel’schen Entscheidungen. Vielleicht hat er sich diese destruktive Taktik von Markus Söder abgeschaut. Wie gestern bekannt wurde, kriegt Angela Merkel von ihm im Juni den Bayerischen Verdienstorden verliehen.