Staatsschutz ermittelt nach rassistischen Beleidigungen

Berlin -Beim Einkauf in einem Berliner Schuhgeschäft soll ein Kunde eine Verkäuferin rassistisch beleidigt haben und dann gewalttätig geworden sein. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurde der 32-Jährige in Gewahrsam genommen. Den Angaben zufolge hatte der Mann in dem Laden zunächst Schuhe anprobiert. Als die 21-jährige Verkäuferin Beratung anbot, habe er sie rassistisch beleidigt, nach ihr gespuckt und mit geballten Fäusten Ausholbewegungen in ihre Richtung gemacht. Einem 25-jährigen, der versucht habe zu schlichten, soll der Angreifer mit dem Kopf gegen die Stirn geschlagen haben. Bei der Festnahme habe er auch Polizisten angegriffen.