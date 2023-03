Staatsschutz: Mitarbeiter in Beratungsstelle angespuckt Nach einer Attacke in einer Beratungsstelle in Berlin-Kreuzberg ermittelt der für politisch motivierte Straftaten zuständige Staatsschutz wegen Körperverletz... dpa

Berlin -Nach einer Attacke in einer Beratungsstelle in Berlin-Kreuzberg ermittelt der für politisch motivierte Straftaten zuständige Staatsschutz wegen Körperverletzung mit homophobem Hintergrund. Nach bisherigen Erkenntnissen betraten vier Männer am Donnerstagnachmittag die Einrichtung und fragten einen 49 Jahre alten Mitarbeiter, ob er homosexuell sei, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Nach Angaben des 49-Jährigen hatten die Männer die Schwulenberatungsstelle bereits zuvor aufgesucht und erheblich gestört, hieß es. Darum habe der Mitarbeiter sie aufgefordert, zu gehen. Daraufhin habe ihm ein Mann ins Gesicht gespuckt, was bei ihm starken Ekel ausgelöst habe.