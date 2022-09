Staatstrauerakt für ermordeten Ex-Premier Shinzo Abe Shinzo Abe war Japans am längsten amtierender Regierungschef. Anfang Juli wurde er während einer Wahlkampfrede erschossen. Zu einem Staatstrauerakt kommen Ta... dpa

Gäste des Staatsbegräbnisses für Shinzo Abe sitzen in der Kampfsporthalle Nippon Budokan in Tokio. Franck Robichon/Pool EPA/AP/dpa

Tokio -In Japan hat ein umstrittener Staatstrauerakt für den kürzlich ermordeten Ex-Regierungschef Shinzo Abe begonnen. Unter massiven Sicherheitsvorkehrungen fanden sich am Dienstag in Tokio rund 4300 Trauergäste aus dem In- und Ausland zu dem seltenen Staatsakt ein. Aus Deutschland reiste Ex-Bundespräsident Christian Wulff an.