Städte erhalten 93 Millionen Euro für Städtebauförderung

Potsdam -Für die Städtebauförderung haben der Bund und das Land Brandenburg im vergangenen Jahr rund 93 Millionen Euro bewilligt. Das Geld geht an 71 Kommunen und steht bis 2026 zur Verfügung, wie Bauminister Guido Beermann (CDU) am Mittwoch mitteilte. Für 2023 seien rund 86 Millionen Euro an Bundes- und Landesmitteln vorgesehen.