In der Nacht auf den 4. Mai 2022 verstarb der erste belarussische Staatschef und Vorsitzende des Obersten Rats der Republik Belarus, Stanislau Schuschkewitsch, an den Folgen einer Covid-19-Infektion.

Schuschkewitsch, eine politische Persönlichkeit, die aus den Wirren der gesellschaftlichen Umbrüche Ende der 1980er-Jahre hervorgegangen war. Seinen Zenit erreichte der gelernte Physiker und Mathematiker in den Anfangsjahren des unabhängigen Belarus. Jedoch folgte nach dem politischen Aufstieg in der jungen Republik ein ebenso rascher Abstieg.

Schuschkewitsch kam am 15. Dezember 1934 in Minsk zur Welt und hatte polnische Vorfahren. Nach seinem Studium der Physik und Mathematik begann der spätere Politiker eine Karriere in der Akademie der Wissenschaften der Belarussischen Sozialistischen Sowjetrepublik (BSSR). Nachdem Schuschkewitsch Mitte der 1970er-Jahre den Professorentitel erlangte, war der Nuklearunfall von Tschernobyl 1986 das einschneidende Ereignis, das ihn in die Politik führte.

So wurde Schuschkewitsch auf Beschluss des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei in der BSSR Teil einer Sonderkommission, die den Reaktorunfall untersuchen sollte. Auch wenn Tschernobyl auf ukrainischem Territorium liegt, waren insbesondere die südlichen Regionen in Belarus von der Nuklearkatastrophe stark betroffen.

Nutznießer eines historischen Momentums

Infolge des gescheiterten Augustputsches 1991 in Moskau wurde der bisherige Vorsitzende des Obersten Rats, Nikolai Dementei, gestürzt. Schuschkewitsch wurde in der Folge interimsweise zum Nachfolger ernannt und befürwortete den Austritt der BSSR aus der Sowjetunion. Am 8. Dezember 1991 unterzeichnete Schuschkewitsch mit seinen damaligen russischen und ukrainischen Amtskollegen Boris Jelzin und Leonid Krawtschuk die Bialowieza-Vereinbarungen, die das formale Ende der Sowjetunion darstellten. Ein historischer Moment, durch den auch Schuschkewitsch selbst in die Geschichtsbücher eingegangen ist. Die Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS) formierte sich daraufhin.

Somit führte Schuschkewitsch Belarus aus der Sowjetunion heraus, hinein in die erstmals erlangte vollständige Unabhängigkeit. Er stieß in den ersten Amtsmonaten weitreichende Reformen an. So wurden aus Belarus alle sowjetischen, atomaren Sprengköpfe abgezogen. Darüber hinaus wurde der Weg zur Marktwirtschaft und eine Liberalisierung der belarussischen Gesellschaft angestrebt. Auch die GUS hat Schuschkewitsch vorangetrieben, dessen Organe in Minsk angesiedelt wurden.

Ein gewisser Lukaschenko tritt ins Rampenlicht

1993, ungefähr ein Jahr vor den ersten Präsidentschaftswahlen in Belarus, beschuldigte der damalige Vorsitzende des Antikorruptionsausschusses, ein gewisser Alexander Lukaschenko, über 70 hochrangige Beamte der Korruption. Darunter auch Stanislau Schuschkewitsch. Die folgende Vertrauensabstimmung verlor Schuschkewitsch, womit seine politische Karriere einen entscheidenden Dämpfer erlitt.

Während der ersten Präsidentschaftswahlen im Sommer 1994 trat Schuschkewitsch gegen sechs weitere Kandidaten an, darunter den bisherigen Ministerpräsident Wjatscheslaw Kebich und ebenjenen Alexander Lukaschenko. Schon in der ersten Runde schied Schuschkewitsch mit einem Wahlergebnis von knapp zehn Prozent aus dem Rennen. In der zweiten und letzten Wahlrunde gewann Lukaschenko mit 80 Prozent gegen Kebich.

Sergri Grits/AP/dpa Stanislav Schuschkewitsch in Minsk im Jahr 2004. (Archivfoto)

Nach der Abwahl Schuschkewitschs wurde es international ruhiger um ihn. 1998 wurde er Vorsitzender einer sozialdemokratischen Partei in Belarus. Während seine Kandidatur zu den Parlamentswahlen 2004 von der Zentralen Wahlkommission nicht anerkannt wurde, unterstützte Schuschkewitsch bei den Präsidentschaftswahlen 2006 den oppositionellen Kandidaten Alexander Milinkewitsch.

In den Folgejahren fungierte der erste Staatschef des unabhängigen Belarus als Berater politisch-oppositioneller Plattformen und Gruppierungen. Diese waren jedoch einem zunehmend repressiven Staatsapparat ausgesetzt, weshalb es nie wirklich zu einem politischen Comeback reichte. Der Kritiker des Lukaschenko-Regimes wurde in den 2010er-Jahren häufig zu Vorlesungen und Seminaren eingeladen, darunter im Baltikum, Osteuropa und den USA.

Im April 2022 berichteten internationale Medien über einen Krankenhausaufenthalt Schuschkewitschs, aufgrund einer schwerwiegenden Covid-19-Infektion. Im Allgemeinen nahmen Infektionen und Sterbefälle in Belarus im Frühjahr rapide zu. Schuschkewitsch wurde 87 Jahre alt.