Stärkste russische Angriffe auf die Ukraine seit Januar

Russlands Angriffskrieg geht mit unverminderter Härte weiter. Allein in den vergangenen 24 Stunden hat Moskau 118 Orte in der Ukraine beschossen. In mehreren...

ARCHIV - Ukrainische Soldaten sitzen im September an der Frontlinie in der Nähe von Andrijewka in der Region Donezk. (Archivbild) Mstyslav Chernov/AP