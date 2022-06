Klettwitz/Potsdam - Zur Stärkung der niedersorbischen Sprache in Brandenburg hat das Kabinett in einem zweiten Landesplan am Dienstag 36 Einzelmaßnahmen gebilligt. Darunter ist nach Angaben der Staatskanzlei die Selbstverpflichtung des Kulturministeriums, im sorbischen/wendischen Bereich nur noch Projekte mit Sprachbezug zu fördern. Zu den Maßnahmen gehören auch Aktivitäten des Bildungsministeriums zur Stärkung der niedersorbischen Sprache in Kitas und bei der Lehrkräftegewinnung sowie beim Aufbau von E-Government-Angeboten. Die Vorschläge gehen auf Initiative der Kultur-und Bildungsministerin Manja Schüle (SPD) zurück.

Sorbische/wendische Kultur, Sprache und Traditionen seien ein Reichtum für Brandenburg als Minderheitenregion in Europa und zudem zentraler Bestandteil der Lausitzer Identität, erklärte Schüle. Mit der Fortschreibung des Landesplans und seinen Maßnahmen könne die niedersorbische Sprache noch gezielter gefördert und gesichert werden. In den kommenden Jahren sollen mit Bundesmitteln für die Strukturentwicklung Lausitz insbesondere die Sprachplanung und Sprachrevitalisierung verstärkt werden.

Die Sorben/Wenden sind seit rund 1500 Jahren in der Lausitz ansässig. Nach offiziellen Schätzungen bilden etwa 60.000 Menschen heute das Volk der Sorben und Wenden in der Oberlausitz und der Niederlausitz. Trotz Assimilierungsversuchen früherer Herrscher und Regierungen hat es seine eigene Sprache und von Festen und Brauchtum geprägte Kultur bewahrt. Das Land Brandenburg unterstützt die Stiftung für das sorbische Volk jährlich mit 3,9 Millionen Euro.