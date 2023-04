Start des gemeinsamen Abhörzentrums offen Der Zeitpunkt der Inbetriebnahme des gemeinsamen Polizei-Abhörzentrums von fünf ostdeutschen Bundesländern in Leipzig ist weiter offen. Im vergangenen Jahr s... dpa

Magdeburg/Leipzig -Der Zeitpunkt der Inbetriebnahme des gemeinsamen Polizei-Abhörzentrums von fünf ostdeutschen Bundesländern in Leipzig ist weiter offen. Im vergangenen Jahr sei der Zuschlag für die Software zur Telekommunikationsüberwachung (TKÜ) erteilt worden, erklärten Vertreter der Behörde am Donnerstag im Innenausschuss des sachsen-anhaltischen Landtags. Nun sei der Schwerpunkt, die Software zu entwickeln. Zudem müssten Stellen im IT-Bereich besetzt werden. Die Länder Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Berlin und Brandenburg wollen in der Abhörzentrale in Leipzig die Telekommunikationsüberwachung (TKÜ) von Schwerkriminellen bündeln.