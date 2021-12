Am 29. Dezember 1991, vor genau 30 Jahren, wurde das Stasi-Unterlagengesetz verabschiedet und damit der Zugang zu den DDR-Stasiakten ermöglicht. Der Historiker Ilko-Sascha Kowalczuk sieht das Gesetz als Segen und Fluch und betrachtet heute auch seine eigene Rolle bei der Aufarbeitung kritisch. Wir sprachen mit ihm am Telefon.

Herr Kowalczuk, vor 30 Jahren wurde das Stasi-Unterlagengesetz verabschiedet. Warum?

Stasi-Opfer sollten die Hoheit über ihre Biografien zurückbekommen - und damit die Gesellschaft über sich selbst. Verfolgte konnten beweisen, wie ihre Biografien zerstört wurden und wenigstens Rentenpunkte bekommen für Jahre, die sie im Knast gesessen haben. Hätte man die Akten 1990 im Freudenfeuer verbrannt, wie Friedrich Schorlemmer es vorschlug, wäre das für die Opfer eine große Benachteiligung gewesen.

Mit dem Gesetz wurde die 30-jährige Sperrfrist für personengebundene Daten für die DDR-Akten ausgesetzt. Zu Recht?

Das war einer der Streitpunkte, auch damals schon. Wolfgang Schäuble und andere wollten die Akten mit Berufung auf die Sperrfrist schließen, haben aber zum Glück erkannt, dass der gesellschaftliche Frieden damit gestört worden wäre.

Inwiefern?

Jeder hätte jeden beschuldigen können, bei der Stasi gewesen zu sein, und man hätte sich nicht wehren können. Durch die Öffnung der Akten konnte so etwas verhindert werden. Auch wenn Leute dann zu ihrer Verteidigung sagten, das stimmt doch gar nicht, was über mich in den Akten steht, die Akten lügen.

Und, lügen Akten?

Akten sind immer ein Arbeitsnachweis derjenigen, die diese Akten führen. Bei der Stasi unterlagen sie einem engmaschigen Kontrollsystem, um auszuschließen, dass etwas erfunden wurde. Das heißt nicht, dass alles Wahrheit ist. In den Akten findet man die Wahrnehmung desjenigen, der das aufgeschrieben hat. Und Wahrnehmungen sind höchst unterschiedlich. Das hat zu vielen Missverständnissen geführt, wie überhaupt die Geschichte des Gesetzes eine Geschichte von Missverständnissen ist.

Welche Missverständnisse meinen Sie?

Viele glauben, sie haben eine Akte, nur weil ein paar Blätter über sie gesammelt wurden. Die Masse dessen, was die Leute in die Hand bekommen, sind aber einfach nur Sicherheitsüberprüfungen, wenn einer Reisekader werden wollte zum Beispiel. Ein anderes Missverständnis betrifft die Frage, wer die am stärksten überwachte Gruppe war. Wissen Sie’s?

Die Stasi selbst?

Genau.

Heißt das, es gab innerhalb der Stasi auch Stasi-Opfer?

Klar. Das ganze Programm. Die sind auffällig geworden, weil der Nachbar gesagt hat: Der Major schaut die Tagesschau. Oder: Die Kinder singen das Horst-Wessel-Lied. Verrat, Korruption innerhalb der Stasi ist ein Thema, das bisher kaum erforscht wurde.

Weil es nicht in die Schwarz-Weiß-Erzählungen über die DDR passt? Wird es da nicht gerade interessant für einen Historiker wie Sie?

Ach, ich habe aufgehört damit, speziell über die Stasi zu reden und zu schreiben, weil es keinen Sinn hat. Die Leute haben platte Bilder im Kopf. Und dazu hat natürlich die Öffnung der Akten beigetragen: Man konnte sagen, da gibt es eine Gruppe von Menschen, die ist schuld an allem. Das sind die Verräter, die Schweine, ich war’s nicht. Das hat wunderbar funktioniert. Solange es die Stasiunterlagenbehörde gab, hat sie durch ihre bloße Existenz diese Bilder immer wieder zementiert.

IM-Gerüchte über Stefan Heym ausgerechnet am Vorabend seiner Rede

Was hätte die Behörde anders machen können?

Die Grundidee war schon ok: Opfern die Möglichkeit zu geben, rehabilitiert zu werden. Aber gerade zum Anfang, unter Gauck, gab es viele Sensationsmeldungen. Es ist mir bis heute völlig unklar, wie am Vorabend der Alterspräsidentenrede von Stefan Heym plötzlich das Gerücht aufkommen konnte, dass er IM war. Ich habe da nichts in der Hand, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das ohne Mithilfe aus der Behörde an die Öffentlichkeit lanciert wurde. Solche Geschichten haben geschadet, für Verdruss gesorgt.

Die Aufarbeitung der Aufarbeitung wird immer wieder gefordert. Warum machen Sie das nicht, sehen sich an, was in der Behörde falsch gelaufen ist?

Weil ich selbst involviert bin. Ich schaue selbstkritisch zurück und sage, ich habe Sachen mitgemacht, die nicht richtig waren, aber so ein Projekt sollten Leute machen, die nicht involviert waren. Dafür bin ich der Falsche.

Ich kam mit einer großen Wut aus der DDR Ilko-Sascha Kowalczuk

Können Sie ein Beispiel nennen dafür, was Sie nicht richtig gemacht haben?

Ich war ein kleiner Jakobiner in den frühen 90er-Jahren, wollte den kompletten personellen Austausch. Mir ist erst viel später klargeworden, dass ich viel zu undifferenziert war. Ich kam mit einer großen Wut aus der DDR, ich fand fast jeden zum Kotzen, der studiert hat, das waren für mich alles angepasste Arschlöcher.

Woher kam Ihre Wut?

Ich habe als 12-Jähriger gesagt, ich will Offizier der NVA werden und als 14-Jähriger habe ich es mir anders überlegt. Das hing mir für den Rest meines DDR-Lebens an. Ich musste mich anderthalb Jahre lang Woche für Woche rechtfertigen. Es war alles sehr schlimm, Abitur war weg, alles war weg. Als ich fünfzehneinhalb war, wurde mir prophezeit, dass ich bald im Knast landen werde. Sowas macht natürlich etwas mit einem jungen Typen, und so richtig habe ich das erst verarbeitet, als mein erstes eigenes Kind 14 wurde, im Jahr 2006, 2007. Da habe ich verstanden, wie verletzlich man in diesem Alter ist, wie stark ich selbst verletzt worden bin, nicht nur vom Regime, sondern auch von meiner Umgebung.

Sie haben 2019 „Die Übernahme“ geschrieben, ein kritisches Buch über die Nachwendejahre.

Ja, ich musste mich erst politisch zügeln, um einen klaren Kopf zu bekommen. Heute sehe ich vieles kritischer, auch die Folgen der Stasi-Debatte. Ich habe seit zwölf Jahren einen Zweitwohnsitz in Oberfranken. Wenn ich hier mit einigen über den Osten rede, klingt es, als würde die Mauer noch stehen. Da hören sie abenteuerliche Zahlen über die Stasi, nicht ein, zwei Prozent, die dabei waren, sondern 30, 50, 70 Prozent.

Alles wird hochgerechnet, um das Regime schrecklicher erscheinen zu lassen

Wie viele Stasi-Mitarbeiter gab es denn?

91.000 Hauptamtliche, davon zuletzt etwa 12.000 Führungsoffiziere. Die Stasi hatte aber einen so aufgeblähten Apparat, das Wachregiment, Ärzte und Techniker gehörten dazu. In anderen Ländern gehörten diese Dienste zum Innenministerium. Würde man die Strukturen von Polen oder Ungarn in der DDR zugrunde legen, käme man auf etwa 40.000 bis 50.000 Hauptamtliche. Außerdem gab es zuletzt gut 100.000 Inoffizielle Mitarbeiter, offiziell werden jedoch fast doppelt so viele angegeben – alles wird hochgerechnet, um das Regime noch schrecklicher erscheinen zu lassen, als es ohnehin schon war. Tonnenideologie eben.

Wäre es für den Frieden in der Gesellschaft besser gewesen, wenn damals nicht nur die Stasiakten, sondern auch die BND- und Verfassungsschutzakten aus der Zeit des Kalten Krieges freigegeben worden wären?

Der Unabhängige Historikerverband, dessen Mitglied ich war, hat 1992 die erste große Konferenz zur Geschichte der deutschen Geheimdienste veranstaltet. Zum Schluss haben wir eine Erklärung verabschiedet und gefordert, die Akten vom BND und Verfassungsschutz zu öffnen.

Und warum ist nichts daraus geworden?

Die Forderung nach Öffnung der Akten war praktisch gleichbedeutend mit der Forderung, BND und Verfassungsschutz zu schließen. Anders als bei der Stasi gab es da ja offene, laufende Vorgänge. Hätten sie die Akten geöffnet, hätten sie ihr ganzes Handwerk offenlegen müssen.

Also verstehen Sie die Entscheidung, es nicht zu tun?

Als politischer Bürger habe ich ein gewisses Verständnis dafür. Als Historiker bin ich sauer. Ich habe mehrfach im BND-Archiv zur wissenschaftlichen Arbeit Akten aus den 50er-Jahren bestellt, so wie es möglich sein soll. Ich habe nichts von Relevanz bekommen, nichts außer Zeitungsartikel. Null!

Mit welcher Begründung?

Die begründen nichts.

Bis heute gibt es undifferenzierte Stasi-Enthüllungen, Jagd nach vermeintlichen Tätern. Was hat sich eigentlich geändert in den letzten 30 Jahren?

Die Gesellschaft ist eine andere. Damals waren wir noch nicht so sensibel gegenüber Äußerungen, Diskriminierungen. Wir waren härter, tollpatschiger, unsensibler. Und es wurde oft über den Osten hinweggeschrieben. Aber gab es damals wirklich so eine Jagd nach Tätern? Ein paar Fälle vielleicht. Heute gibt es die sozialen Medien. Hätte es die damals gegeben, glaube ich, wäre alles weitaus schlimmer gewesen.