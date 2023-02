Stau durch Klima-Blockade auf dem Tempelhofer Damm in Berlin Klima-Demonstranten haben in Berlin erneut mit einer Straßenblockade für erhebliche Verkehrsbehinderungen gesorgt. Auf dem Tempelhofer Damm gebe es dadurch i... dpa

Berlin -Klima-Demonstranten haben in Berlin erneut mit einer Straßenblockade für erhebliche Verkehrsbehinderungen gesorgt. Auf dem Tempelhofer Damm gebe es dadurch im Bereich der Autobahn-Anschlussstelle in allen Richtungen Stau, teilte die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) bei Twitter am Montagmorgen mit. Nach Angaben einer Polizeisprecherin befanden sich mehrere Menschen auf der Fahrbahn des Tempelhofer Damms unterhalb einer S-Bahn Brücke. Einsatzkräfte der Polizei seien auf dem Weg, erklärte die Sprecherin.