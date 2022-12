Steinmeier dankt Soldaten im Ausland für ihren Einsatz Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat das Engagement der Bundeswehrsoldaten im Ausland wenige Tage vor Weihnachten mit einem Videogruß gewürdigt. „Mein... dpa

Frank-Walter Steinmeier (M), seine Ehefrau Elke Büdenbender (r) und Generalleutnant Bernd Schütt (l in einer Videokonferenz mit Soldatinnen und Soldaten aus den Einsatzorten Mali, Süd-Sudan, Kreta und Litauen. Carsten Koall/dpa

Schwielowsee -Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat das Engagement der Bundeswehrsoldaten im Ausland wenige Tage vor Weihnachten mit einem Videogruß gewürdigt. „Meine Frau und ich wollen Ihnen ganz herzlich danken dafür, dass sie Ihren Dienst im Ausland in diesen unruhigen Zeiten erfüllen“, sagte Steinmeier am Samstag bei einer Videokonferenz mit Soldaten im Einsatzführungskommando der Bundeswehr in Schwielowsee-Geltow. „Sie alle leisten einen großen und wichtigen Beitrag zu unserer eigenen Sicherheit, zur Bündnisverteidigung und zum Frieden in der Welt.“