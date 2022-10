Steinmeier: Diskriminierung der Roma muss aufhören Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier fordert mehr Einsatz gegen Feindseligkeit und Vorurteile gegen Sinti und Roma in Deutschland. „Die alltägliche Diskri... dpa

Berlin -Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier fordert mehr Einsatz gegen Feindseligkeit und Vorurteile gegen Sinti und Roma in Deutschland. „Die alltägliche Diskriminierung von Roma und Romnja, die muss aufhören“, sagte Steinmeier am Montag in Berlin. Bis heute verheimlichten Angehörige der Minderheit oft ihre Herkunft, Sprache und Kultur aus Angst vor Demütigung oder Anfeindungen. Das dürfe niemandem im Land gleichgültig sein.