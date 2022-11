Steinmeier erinnert Journalisten an besondere Verantwortung Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die große Bedeutung von Journalisten für die Demokratie hervorgehoben und sie zugleich an ihre besondere Verantwo... dpa

Berlin -Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die große Bedeutung von Journalisten für die Demokratie hervorgehoben und sie zugleich an ihre besondere Verantwortung für diese erinnert. Guter Journalismus sei „überlebenswichtig für die Demokratie“, sagte er bei einem Festakt zum 30-jährigen Bestehen des Nachrichtensenders n-tv am Mittwoch in Berlin. Mit Sorge sehe er, wenn Journalistinnen und Journalisten auf jede Empörungswelle in sozialen Netzwerken aufsprängen, Zuschauer, Hörer oder Leser bevormunden oder erziehen wollten und nicht für Aufklärung, sondern für Aufregung sorgten.